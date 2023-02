ESC Dorfen: Später Rückschlag, noch spätere Antwort

Von: Georg Brennauer

Teilen

Ein Luftsprung: Felix Wiedenhofer (r.) bejubelt seinen Siegtreffer gegen Pegnitz. Christof Hradek und Josef Folger (blaue Trikots, v. l.) freuen sich mit ihm. © Dominik Findelsberger

Das war ein dramatischer Sieg der Dorfener Eispiraten gegen Pegnitz.

Dorfen – Der ESC behauptet sich weiter an der Spitze der Bayernliga-Abstiegsrunde. In einer äußerst eng geführten Nachholbegegnung besiegten die Dorfener Puckjäger am Mittwochabend mit einem Last-Minute-Treffer den EV Pegnitz 4:3 (0:1, 0:0, 3:2).

Von wegen Spitzenreiter gegen Schlusslicht – bis in die Schlussminute blieb der Ausgang der Partie offen. Die Eispiraten taten sich im ersten Drittel sichtlich schwer, den entschlossen aus der Tiefe spielenden Ice Dogs die Grenzen aufzuzeigen. Zwar taten sich Chancen hüben wie drüben auf, die jedoch zur sicheren Beute der bestens disponierten Torhüter Maximilan Schmid (Pegnitz) und Maximilian Englbrecht wurden.

Beim ersten Powerplay legten die Gäste durch ihren tschechischen Regisseur Roman Navarra, nach präzisem Pass seines Landsmanns Ondrej Holomek, zum 1:0 vor. Bei weiterer einfacher Überzahl waren die Gäste dem 2:0 nahe.

Im zweiten Drittel zeigten sich die Eispiraten entschlossener. Die Partie wurde körperbetonter geführt. „Wir haben die vom Gegner ins Spiel gebrachte Härte angenommen“, sagte ESC-Coach Franz Steer hinterher auf der Pressekonferenz. Ein von EVP-Youngster Elias Maschke angezettelter Faustkampf brachte ihn und Dorfens Stürmer Christof Hradek je 2 + 2 Strafminuten ein.

Die Eispiraten schienen bereits in der 29. Minute dem Ausgleichstreffer nahe, als ihr engagiertester Angreifer Hradek, hinterher zurecht mit Sonderlob von Steer bedacht, den letzten Verteidiger versetzte, jedoch am Gästegoalie scheiterte. Beide Coaches setzten zunehmend auf zwei Reihen, und Dorfens Torjäger Urban Sodja erzielte neun Sekunden vor der erneuten Pause mit einem sattem Schuss das verdiente 1:1.

Einmal mehr legte der Slowene acht Sekunden nach Wiederbeginn zum 2:1 nach. Es folgte ein mitreißender Schlagabtausch mit hohem Tempo. Drei Minuten später glichen die Gäste durch Daniel Sonnenberg aus.

Beide Torhüter standen laufend unter Druck, ehe die Hausherren durch Verteidiger Sebastian Kanzelsberger, auf Zuspiel von Felix Wiedenhofer, zum vermeintlichen 3:2-Siegestreffer trafen. Die Ice Dogs steckten nie auf und kamen durch Oleg Seibel gut eine Minute vor der Schlusssire zum 3:3. „Aber die Oper ist erst aus, wenn die dicke Frau zu singen aufhört“, so ESC-Coach Steer. Als sich alles schon auf eine Verlängerung einstellte, war Youngster Wiedenhofer auf Zuspiel von Hradek zur Stelle und erzielte elf Sekunden vor Spielende das viel umjubelte 4:3.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (14.) Navarra (Holomek/5-4), 1:1 (40.) Sodja (Vrba, Susanj/5-4), 2:1 (41.) Sodja (Kirsch), 2:2 (44.) Sonnenberg (Maschke), 3:2 (55.) F. Kanzelsberger (Wiedenhofer), 3:3 (59.) Seibel (Navarra, Holomek), 4:3 (60.) Wiedenhofer (Hradek) – Zuschauer: 123 – HSR: Sebastian Alt, Florian Fröhlich – Strafminuten: Dorfen 18, Pegnitz 16