Eispiraten verbreiten Angst und Schrecken

Das starke Stück vom Wochenende

Es ist schon beeindruckend, wie stark der ESC Dorfen in die Bayernliga gestartet ist. Am Wochenende fertige das Team von Trainer John Samanski den EV Moosburg und sogar Altmeister EV Füssen gnadenlos ab.

Dorfen – Die Erfolge des ESC Dorfen – fünf Siege nach sechs Spielen – sind offensichtlich keine Eintagsfliegen. Kein Zweifel: Die Eispiraten haben bisher in der neuen Bayernliga-Runde einen tollen Lauf hingelegt, was sich am Wochenende nahtlos fortgesetzt hat. Zunächst siegte das Team von Trainer John Samanski am Freitag in Moosburg mit 7:3 Toren, und am Sonntag fertigten die Isenstädter im eigenen Haus den hochgelobten Altmeister EV Füssen 6:2 ab.

„Vor dem Spiel wäre ich angesichts der vorauseilenden Meldungen über die Spielstärke des EV Füssen mit einem Punkt zufrieden gewesen“, sagte ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck, zumal mit Kapitän Andi Attenberger und Christian Göttlicher zwei Topleute wegen Verletzung gefehlt hatten. So musste sogar der angeschlagene Ernst Findeis ran. Trotz noch schmerzender Handverletzung brachte sich der routinierte Stürmer gut ins homogene Spiel der Eispiraten ein.

Doch was ist das Erfolgsrezept hinter der Frühform des ESC? „Eine überaus engagierte Saisonvorbereitung in der Sommerpause und ein harmonierender Teamgeist“, meint Detterbeck.

Der EV Füssen war indes gehandicapt, weil, wie Chefcoach Thomas Zellhuber bei der Pressekonferenz erklärte, fünf Junioren zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der DNL 2 nach Weißwasser abgestellt worden waren – was den Allgäuern dort übrigens einen Sieg einbrachte.

Den Sieg der Eispiraten hielt Zellhuber für absolut verdient, nicht zuletzt deshalb, weil bei zwei Gegentoren ausgerechnet seinen Topleuten Fehler unterlaufen seien. Für sein Team sei die fünfte Niederlage in 48 Spielen in den vergangenen zwei Jahren eine wichtige Erfahrung gewesen.

Ein kluges wie effektives Spiel aus der Tiefe bestätigte ESC-Trainer Samanski seinem Team. Man habe in den letzten beiden Spielen wieder viel investiert, betonte auch Florian Brenninger, dem zwei exzellente Treffer gelungen waren. Übereinstimmend mit Verteidiger Florian Mayer bestätigte er die gute Stimmung im Team. Süffisant ergänzte er: „Auch wenn man sich mal über den Haufen fährt.“

Auf das gute Verständnis des Tschechen Lukas Miculka mit dem Amerikaner Trevor Hills verwies Moderator Hans Böhm: „Früher hat‘s ghoaßn, a Tschech und a Ami oder Kanadier passen ned zamm.“ Aber jetzt werde man von dem effektiven Spiel der beiden Kontingentmänner mehr und mehr angenehm überrascht. „Da werden wir noch viel Freude haben“, ergänzte Samanski.

Georg Brennauer