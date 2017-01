Das Traumdebüt von Torwart Nummer vier

In den Schwitzkasten nimmt ESC-Spieler Andreas Attenberger (l.) seinen Peißenberger Kontrahenten.

Eishockey – Verzahnungsrunde Ober-/Bayernliga

Ein personell erstarkter ESC Dorfen besiegte gestern Abend den TSV Peißenberg, am Freitag noch Bezwinger des Topteams Memmingen, mit 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Toren. Nicht zuletzt dank seines neuen Keepers.

Dorfen – Das Lazarett lichtet sich: Sieben Verteidiger und endlich mal ein paar mehr – nämlich zehn – Angreifer konnte der ESC gestern im Heimspiel gegen Peißenberg aufbieten. Prompt gab es einen 6:3-Erfolg zu feiern.

Zwischen den Pfosten stand mit Kevin Yeingst die Blitzneuverpflichtung. Simon von Fraunberg hatte sich im Freitagsspiel kurz vor Ende des zweiten Drittels verletzt und durchgespielt. Am Sonntag konnte er aber genauso wenig wie der langzeitverletzte Stammgoalie Andreas Tanzer und Nadja Gruber das Tor hüten. Als Backup hinter dem mittlerweile vierten ESC-Torhüter war Andreas Marek aus der Jugend auf der Bank.

Der Neue feierte ein traumhaftes Debüt: Yeingst hatte gleich erste Prüfungen gegen Hörndl und Estermeier und wenig später den Slowenen Vogl zu bestehen. Als Kapitän Andreas Attenberger unwiderstehlich die Scheibe vors Peißenberger Tor getrieben hatte, jagte der nachrückende Verteidiger Michael Numberger diese zum 1:0 in die Maschen. 64 Sekunden später schickte Verteidiger Daniel Kreß mit einem seiner schon in Pegnitz beeindruckenden Steilpässe Tobias Feilmeier zu dessen 2:0-Treffer auf die Reise. Die Eispiraten blieben am Drücker – bis zur ersten Peißenberger Strafzeit. Da wurde ein Konter nicht entscheidend unterbunden, und schon jagte Lenz die Scheibe ins ESC-Heiligtum.

Die Überzahl verpuffte, und nach elf Minuten verpasste Feilmeier nach Vanek-Pass eine 100-prozentige Einschussmöglichkeit. Nach 15 Minuten war für Tobias Brenninger mit einer Knieverletzung die Partie zu Ende und ebenso für den Übeltäter, Peißenbergs Slowenen Dejan Vogl mit fünf Minuten plus Spieldauer.

Mit einem sicheren Yeingst überstand Dorfen im zweiten Drittel zunächst eine Strafzeit, ehe so richtig die Post abging. Lukas Miculka traf im zweiten Versuch zum 3:1. In einem offenen Schlagabtausch standen nun beide Schlussmänner im Brennpunkt. Peißenbergs Kapitän Florian Barth brachte sein Team in Überzahl auf 2:3 heran. Eine Traumkombination über Kreß und Vanek krönte Miculka mit dem 4:2.

Peißenberg versuchte im Schlussabschnitt alles, die Eispiraten wurden zum Konterspiel gezwungen. Der Anschlusstreffer durch Lenz brachte Dorfen nicht aus dem Konzept. Der immer stärker werdende Dominik Vanek veredelte einen Spielzug wie am Reißbrett zum 5:3. Als die Gäste es mit sechs Feldspielern versuchten, kämpfte sich Feilmeier über außen durch und machte 57 Sekunden vor Schluss alles klar.

Statistik:

Tore: 1:0 (6.) Numberger (Attenberger), 2:0 (7.) Feilmeier (Kress), 2:1 (9.) Lenz (Wiseman, Vogl/ 4-5), 3:1 (27.) Miculka, 3:2 (30.) F. Barth (Wiseman, Lenz/5-4), 4:2 (34.) Miculka (Vanek, Kress), 4:3 (49.) Lenz (Malzatzki), 5:3 (51.) Vanek (Feilmeier, Waldhausen), 6:3 (60.) Feilmeier. – Strafminuten: ESC 14, TSV 17 + 20 + 10. – HSR: Sebastian Eisenhut. – Zuschauer: 300.

Helmut Findelsberger