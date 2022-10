Eispiraten arg gebeutelt

Eishockey-Akrobatik zeigen hier der Dorfener Benedikt Dietrich (hinten) und der Amberger Brett Mennear. © Dominik Findelsberger

Beim ESC Dorfen hat man sich den Einstieg in die Bayernliga-Punktrunde anders vorgestellt.

Dorfen – Nachdem die Eispiraten pünktlich zum Ligaauftakt bereits von permanenten pandemie- und verletzungsbedingten personellen Sorgen geplagt waren, reichte es für sie nach dem Auftakt-Punktgewinn in Schweinfurt am vergangenen Wochenende mit dem 1:5 gegen Amberg und dem 4:2-Sieg in Mitterteich gegen Aufsteiger Pegnitz gerade mal zu drei Zählern.

Und die personellen Probleme reißen nicht ab. So verletzte sich Topscorer Tomas Vrba am Vorabend des Heimspiels gegen Amberg an der Hand, was zur Folge hatte, dass die Reihen wieder einmal umgestellt werden mussten Da lag es auf der Hand, dass die Chancen, im ersten Heimspiel etwas zu reißen, relativ gering waren, zumal auch der Slowene Gasper Susanj und der Ukrainer Dmytro Isayenko wegen Verletzung nicht zur Verfügung standen.

Indes brachten die Wild Lions aus Amberg zwar – ebenso wie die Eispiraten – nur 17 Feldspieler und zwei Torleute auf den Spielbericht, doch hatten die Oberpfälzer so ziemlich alles an Bord, was Rang und Namen hatte. Angefangen vom deutsch-tschechischen Torwart Timon Bätge, der einen Löwenanteil am 5:1-Sieg hatte, über den deutsch-tschechischen Verteidiger Richard Stütz und den deutsch-kanadischen Angreifer Shawn Campbell bis hin zu den beiden kanadischen Stürmern Brett Mennear und Campbell Tanner sowie zwei jungen Förderlizenzspielern vom Oberligisten Blue Devils Weiden reichte das kompakte Aufgebot des Vorjahresdritten.

Da verkauften sich die überwiegend jungen Gastgeber bis zur 30. Minute, als sie 1:0 führten und die Wild Lions mit hoher Laufbereitschaft relativ im zahm hielten, recht gut.

Dorfens Cheftrainer Franz Steer verwies in seinem Statement auf „neun verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle“, wobei bis zum Abschlusstraining alle drei Torleute gefehlt hatten. Als Knackpunkt nannte Steer den fragwürdigen Penalty der Gäste, der zum 1:1 geführt hatte. Er habe jedenfalls gesehen, dass sein Torwart Maxi Englbrecht zunächst die Scheibe gespielt hatte, ehe die Spieler zwangsläufig zusammenprallten. Seine Leute spielten danach „etwas konfus“, und so kamen die Gäste durch ein paar taktische Fehler per Doppelschlag zum 3:1. Dabei habe sein Team so gut angefangen. „Aber zwei Gegentreffer vom Bully weg , einer bei Dorfener Überzahl, dürfen nicht passieren“, betonte der Coach der Eispiraten. Steer hielt aber gleichfalls ein dickes Lob für seine jungen Leute bereit.

Am vergangenen Sonntag in Mitterteich offenbarte Aufsteiger Pegnitz offenbar noch Trainingsrückstand. Die Oberfranken verfügen frühestens Mitte Oktober über Eis im eigenen offenen Stadion und mussten ihre Vorbereitung daher hautsächlich in Mitterteich absolvieren, wo auch die Partie gegen die Eispiraten ausgetragen wurde. Letztlich hatte der ESC mit den als Abstiegskandidat gehandelten Gastgebern keine Mühe.