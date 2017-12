Das vorzeitige Feuerwerk der Eispiraten

Eishockey – Bayernliga

Zwei Tage vor Silvester hat sich der ESC Dorfen bereits in Ballerlaune präsentiert. Gegen die EA Schongau siegte er am Freitagabend 10:2.

von Helmut Findelsberger

Dorfen – Die Eispiraten sind weiter auf Erfolgskurs. Nach 30 Minuten zähen Ringens mit einer aufopferungsvoll kämpfenden EA Schongau beendeten sie das Jahr mit einem 10:2 (1:0, 5:2, 4:0)-Sieg sogar noch zweistellig.

Kampfstark, diszipliniert und unbequem – so hatten die Eispiraten die Mammuts schon im Hinspiel erlebt. Und so präsentierten sich die Gäste auch diesmal. Dabei schien sie der frühe Dorfener Führungstreffer durch Lukas Miculkas Bauerntrick nicht aus dem Konzept zu bringen. Dreimal gerieten sie in den ersten 20 Minuten in Unterzahl und verteidigten auch da sehr unaufgeregt ihr Heiligtum. In dem machte Torhüter Christoph Lohr seinen Job immer besser – vor allem bei der zweiten Strafzeit nach zwölf Minuten gegen Florian Mayer, Trevor Hills und gleich zweimal gegen Miculka.

Nach rund 13 Minuten wurden die Schongauer auch mutig und forderten Simon von Fraunberg im ESC-Tor durch Holzmann und Schuster zu ein paar Paraden. Magg versuchte sich gleich dreimal von hinter der Torauslinie, von Fraunberg zu überlisten, aber der war auf dem Posten. Spielbestimmend bis zur Pause mit Großchancen von Florian Brenninger, Miculka und Hills blieb aber der ESC.

29 Sekunden nach Wiederbeginn glich Johannes Schierghofer mit einem Sonntagsschuss ins lange Eck aus. Es war das Signal für Dorfen, einige Gänge hochzuschalten. Innerhalb von 59 Sekunden trafen Miculka, der einen Mayer-Schuss abgefälscht hatte, und Matthias Selmair per Doppelpack. Es folgte die erste ESC-Strafzeit, und als ein Gästeverteidiger Mayers Befreiungsschlag unglücklich abbremste für Miculka, hatte der freie Bahn zum 4:1. Schongau gab sich nicht geschlagen, und zur Halbzeit verkürzte Martin Schweiger auf 2:4.

Die Eispiraten zelebrierten anschließend ganz starkes Überzahlspiel. Bei Fünf gegen Drei jagte Johannes Kroner trocken und platziert den Puck in die Maschen, und mit einem Mann mehr fälschte Christian Göttlicher einen Schuss von Mark Waldhausen zum 6:2 ab. Tore im Doppelpack waren an diesem Abend ein Markenzeichen der Eispiraten. 43.01 und 43.30 zeigte die Uhr an, als Florian Brenninger mit zwei Versuchen gegen den tapferen Gäste-Keeper Christoph Lohr und Hills auf 8:2 erhöhten. Die Mammuts spielten trotz des aussichtslosen Zwischenstandes weiter mit offenem Visier, von Fraunberg im ESC-Tor wurde nicht kalt. Schongaus Trainer Roman Mucha nahm noch einen Torhüterwechsel vor. Bastian Hohenester, der Neue zwischen den Pfosten, war aber chancenlos, als Miculka und Florian Brenninger in Unterzahl auf ihn zustürmten und Letzterer zum 9:2 einlochte. Zweistellig machte es Youngster Alexander Voglhuber – diesmal in Überzahl.

Statistik:

Tore:1:0 (2.) Miculka (F. Brenninger), 1:1 (21.) Schierghofer (Magg), 2:1 (22.) Miculka (Mayer, F. Brenninger), 3:1 (23.) Selmair (Kroner, Schroepfer), 4:1 (28.) Miculka (Mayer/4-5), 4:2 (31.) Schweiger (Magg), 5:2 (34.) Kroner (Göttlicher, Findeis/5-3), 6:2 (35.) Göttlicher (T. Brenninger, Waldhausen/5-4), 7:2 (44.) F. Brenninger (Waldhausen), 8:2 (44.) Hills (Alexander Rauscher, F. Brennninger), 9:2 (53.) F. Brenninger (Miculka, Kroner/4-5), 10:2 (58.) Voglhuber (Rauscher/5-4). – HSR: Sebastian Eisenhut. –Strafminuten: ESC, EA 14. – Zuschauer: 260.