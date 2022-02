Wichtige Zähler im Abstiegskampf

Von: Helmut Findelsberger

Erleichtert nach dem ESC-Sieg (v. l.): Urban Sodja, Erik Walter und Tomas Vrba. © Dominik Findelsberger

Kräftig durchatmen darf der ESC Dorfen.

Schweinfurt/Dorfen – Von Drittel zu Drittel immer besser. Und so hat sich der ESC Dorfen am Freitagabend beim ERV Schweinfurt mit einem 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)-Sieg drei ganz wichtige Punkte in der Abstiegsrunde erkämpft.

Ergebnistechnisch war mit 0:0 beim ersten Pausengang alles pari. Mit je zwei Hinausstellungen gab’s auch bei dieser Bilanz kein Auseinanderdriften. Das war’s aber dann mit den ausgeglichenen Vergleichen. „Wir könnten gut und gerne einige Treffer zurückliegen“, bekannte ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck nach den ersten 20 Minuten.

Torhüter Luca Endres bereinigte einige brenzlige Situationen. Der 23-Jährige war nach Verletzungspause erstmals wieder im Einsatz. Just im Spiel gegen die Mighty Dogs am 5. Januar musste er nach 40 Minuten angeschlagen in der Kabine bleiben. Jetzt beim Comeback und Wiedersehen bereiteten ihm vor allem Schweinfurts Kanadier, der 31-jährige Topscorer Dylan Hood und der 22-jährige Joshua Bourne, Schwerstarbeit. Urban Sodja hätte den Spielverlauf in Überzahl fast auf den Kopf gestellt – der Torpfosten war im Weg.

Trainer Franz Steer musste in der Kabine die Ansprache gelungen sein, denn seine Eispiraten präsentierten sich nun wesentlich aktiver und zielstrebiger. Sie führten nach 40 Minuten 2:1 – und das laut Detterbeck verdient, „denn wir hatten die klareren Torchancen und zum richtigen Zeitpunkt welche genützt“. Urban Sodja hatte zum 1:0 getroffen (27.), die Vorarbeit kam von Tomas Vrba. Lucas Kleider, der 19-jährige Sohn von ERV-Trainer Andreas Kleider, konnte für Schweinfurt ausgleichen (33.). Die ESC-Topsturmformation sorgte für die erneute Führung – Torschütze wieder Sodja, Assistenten Vrba und Lukas Kirsch (39.). In der letzten Minute vor der Pause hatte Gasper Susanj in Überzahl noch einen ESC-Treffer auf dem Schläger.

Diesen numerischen Vorteil münzte Vrba 58 Sekunden nach Wiederbeginn zum 3:1 um. Zur Halbzeit des letzten Drittels geriet Schweinfurt in Unterzahl. Und da gelang Hood für die Mighty Dogs der Anschlusstreffer. Mehr war für die Unterfranken aber nicht mehr drin. Als sie in der vorletzten Minute Torhüter Rossberg für einen zusätzlichen Feldspieler rausnahmen, traf Verteidiger Simon Franz 22 Sekunden vor Schluss zum erlösenden 4:2 ins leere ERV-Tor. Hochverdient angesichts zweier weiterer Großchancen von Vrba und einer von Kirsch.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (27.) Sodja, (Vrba), 1:1 (33.) Kleider, 1:2 (39.) Sodja (Kirsch, Vrba), 1:3 (41.) Vrba (Susanj, Sodja/5-4), 2:3 (52.) Hood (4-5), 2:4 (60.) Franz (5-6) – Zuschauer: 350 – HSR: Philipp Sintenis – Strafminuten: Schweinfurt 14, Dorfen 8