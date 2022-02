Dorfens Coach: „Wir haben nicht verdient gewonnen“

Von: Georg Brennauer

Teilen

Happy End: Gaspr Susanj, Torschütze Christian Göttlicher, Sandro Schröpfer, Josef Folger und Benedikt Diedrich (v. l.) freuen sich über den späten Siegtreffer. © Fengler

ESC-Trainer Franz Steer hat den jüngsten Sieg als glücklich eingeordnet und schärft die Sinne vor den nächsten Aufgaben.

Dorfen/Königsbrunn – Das ist die richtige Antwort in einer Playdownrunde. Der Auftaktniederlage im Heimspiel gegen Geretsried hat der ESC Dorfen im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga drei Siege folgen lassen: 4:2 in Schweinfurt, 5:1 in Geretsried und zuletzt 4:3 im Heimspiel gegen Königsbrunn. Der Lohn: Rang drei in der Siebenerkonkurrenz. Jetzt gilt es für die Eispiratenheute um 20 Uhr gegen den EC Paffenhofen und am Sonntag um 18 Uhr in Königsbrunn zu bestehen.

Vor allem am Sonntag dürfte dem ESC in der Hydro-Tech-Arena ein „scharfer Wind“ ins Gesicht wehen. Dafür sind die Erinnerungen an die unglückliche 3:4-Niederlage der Königsbrunner in Dorfen (wir berichteten) noch zu frisch. Interimstrainer Sven Rampf, früher selbst ein Erstligaspieler, ging nach dem Herzschlagfinale am Dienstagabend bei der Pressekonferenz vor allem mit seiner ersten Reihe hart ins Gericht. „Ich habe eigens im Schlussdrittel den Deutsch-Finnen Miettinen zu der ersten Reihe gestellt, und da fangen die Leute, die alle schon in höheren Ligen gespielt haben, zwei Kontertore ein.“ Der Königsbrunner Coach wertet dies als „Respektlosikeit gegenüber der zweiten und dritten Reihe, die sich abrackerten und das 2:2 und 3:2 erzielt haben“. Die Dorfener seien am Schluss cleverer gewesen und hätten letztlich verdient gewonnen. Dafür erhielt er in der Stadiongaststätte Beifall von den Dorfener Fans, aber auch von ESC-Trainer Franz Steer, der sich auch direkt an den ihm gut bekannten Trainer wandte: „Wir haben nicht verdient gewonnen, und deine Aussage ehrt mich.“ Sein Team, so Steer, sei in alte Muster verfallen, hatte zwar im zweiten Drittel noch ein paar gute Chancen, „doch ansonsten war dies nicht das Eishockey, das ich den Jungs immer wieder vermittle“. Er lasse über seine Mannschaft nichts kommen, „aber Dinge, die nicht in Ordnung sind, müsse man offen ansprechen“. Deshalb hoffe er, dass am Wochenende wieder mit mehr Konzentration gespielt werde, sonst werde man den eingeschlagenen Weg in den nächsten beiden Spielen nicht fortsetzen können.

Bereits heute kommt der EC Pfaffenhofen, der am vergangenen Sonntag Königsbrunn in einem sehr engen Spiel 3:1 besiegte, nach Dorfen. Der Tabellenvorletzte, wird die Eispiraten vor allem mit seinem Topleuten um Nick Endreß, Jakub Felsöci und Danny Hanlon vor eine weitere große Herausforderung stellen.