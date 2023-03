Zum Abschied noch eine Niederlage für den ESC Dorfen

EISHOCKEY

In seinem letzten Spiel als Trainer der Eispiraten bekam Franz Steer noch eine Zugabe geboten.

Dorfen – Nach Verlängerung mussten sich die Eispiraten am Sonntagabend dem ESC Geretsried 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) geschlagen geben. Die Gäste untermauerten von der ersten Sekunde an, wie wichtig für sie diese Partie war. Bis zur ersten Pause ging es fast nur in eine Richtung. Andreas Marek wurden Glanzparaden am Fließband abverlangt. Machtlos war er beim Geretsrieder 1:0 durch Martin Köhler. Eine Strafzeit gegen die River Rats wendete das Blatt für kurze Zeit. Benedikt Dietrich schloss ein gelungenes Powerplay mit dem Ausgleichstreffer ab.

Der Rest dieses Spielabschnitts gehörte Geretsried, das durch Daniel Merl drei Minuten später in Führung ging. Eine Tormöglichkeit, und die war hochkarätig, hatte Tomas Vrba allein davonziehend, aber Torhüterin Johann May brachte die Fanghandspitze noch an den Puck.

Das zweite Drittel eröffnete auch Vrba, erneut mit einem Konter. Und wieder war bei May Endstation. Geretsried nahm dann auch ein wenig Tempo raus, hatte aber trotzdem ein paar sehr gute Tormöglichkeiten. Dorfen kassierte dann die ersten zwei Strafen kurz nacheinander. Beim zweiten Mal mit einem Mann mehr erhöhte Daniel Bursch für die River Rats auf 3:1. Eineinhalb Minuten vor der erneuten Pause zog Christian Göttlicher davon, scheiterte jedoch an May. Aus dem folgenden Bully bekam Susanj die Scheibe zurückgelegt, sein Flachschuss schlug zum Anschlusstreffer ein.

Den Startschuss in den Schlussabschnitt gaben die Eispiraten. Kapitän Göttlicher entwischte wieder, wurde unfair gebremst. Den folgenden Penalty machte er zur „Chefsache“ und zum Ausgleichstreffer. Die Partie ging über in den offenen Schlagabtausch. Strafzeiten machten es den Eispiraten aber nicht gerade einfach. Beide Torhüter verhinderten in den Schlussminuten mit spektakulären Paraden in der regulären Spielzeit eine Entscheidung.

Urban Sodja und der Dorfener Anhang setzten schon zum Jubel an, da ging der Puck an den Pfosten. Im Gegenzug zielte Florian Strobl genauer zum 4:3-Siegtreffer. Der Fanblock der Gäste feierte angesichts des Waldkraiburger Rückstands in Pfaffenhofen schon seit einiger Zeit den Klassenerhalt. HELMUT FINDELSBERGER

Statistik

Tore/Vorl.: 0:1 (7.) Köhler (Horvath, B. May), 1:1 (10.) Dietrich (Sodja, Vrba / 5-4), 1:2 (13.) Merl (Bursch), 1:3 (34.) Bursch (Köhler, Strobl / 5-4), 2:3 (39.) Susanj (Lohmaier), 3:3 (42.) Göttlicher (Pen.), 3:4 (63.) Strobl (Fuchs, Merl) – HSR: Tobias Wurm, Lars Neelsen – Strafminuten: ESCD 8/ESCG 2 – Zuschauer: 200