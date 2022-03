Bayernliga mit oder ohne Absteiger ?

Von: Thomas Wenzel

Belebendes Element: Jakob Heigl (2. v. re.) steuerte bei seinem Comeback zwei Tore zum 4:3-Sieg gegen Schweinfurt bei und soll auch am heutigen Freitag beim Match der River Rats in Königsbrunn punkten. © hans lippert

In der Eishockey-Bayernliga rätseln die Vereine, ob es nach der Absetzung der Playdowns überhaupt einen Absteiger geben wird. Die Geretsrieder River Rats sollten deshalb in jedem Fall in Königsbrunn punkten.

Geretsried – Die Mitteilung des Bayerischen Eissportverbands (BEV) bestand nur aus einem einzigen Satz: „Die für die Bayernliga-Abstiegsrunde vorgesehenen Play-downs werden gestrichen.“ Keine Erklärung, kein Hinweis, ob jetzt womöglich der Tabellenletzte oder gar kein Klub absteigen muss. Ein Unding, findet Randy Neal. „Man kann doch die Vereine nicht im Unklaren lassen“, meint der Geretsrieder Trainer. Für die Oberligen sei bereits beschlossen worden, dass es heuer keine Absteiger geben wird. „Das wäre nur fair, nach dieser zweiten Corona-Saison“, betont der 65-Jährige. Dann könne sich jeder Klub in Ruhe auf die kommende, hoffentlich ungetrübte Spielzeit vorbereiten, auch wenn die Bayernliga dann beispielsweise um zwei Landesliga-Meister aufgestockt wird.

Für seine River Rats stehen – ungeachtet der ungeklärten Abstiegsfrage – vermutlich nur noch drei Partien im Terminkalender. Los geht’s am heutigen Freitag um 20 Uhr beim EHC Königsbrunn, dann finden noch die Heimspiele gegen Pfaffenhofen (13. März) und Ulm/Neu-Ulm (18. März) statt. Neal geht davon aus, dass das heutige Match bei den Pinguinen umkämpft sein wird. „Alle unsere Partien gegen Königsbrunn waren sehr eng. Das ist ein harter Brocken“, warnt der Kanadier. Die Schwaben waren nach ihrem Trainerwechsel – Sven Rampf löste Andreas Becher ab – zwischenzeitlich in ein Loch gefallen und hatten fünfmal in Folge verloren. Zuletzt gab es aber für das Team um Topscorer Tim Bullnheimer, den finnischen Routinier Antti-Jussi Miiettinen, den lettischen Torhüter Donatas Zukovas und den US-Amerikaner Hayden Trupp einen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Dorfen. „Sie haben sich gefangen“, stellt der Geretsrieder Coach fest.

Das trifft auch auf seine Schützlinge zu, die am Sonntag einen verdienten 4:3-Heimsieg über Schweinfurt bejubeln durften. „Wir hätten schon viel früher unseren Vorsprung auf 4:1 oder 5:1 ausbauen müssen“, stellt Neal angesichts des verbesserten Powerplays fest. Auch die Bewegung ohne Scheibe habe ihm besser gefallen.

Allerdings plagen den ESC nachwievor Personalsorgen. Michael Harrer, Benedikt May, Daniel Bursch und Xaver Hochstraßer sind krank; auch Dominic Fuchs, Florian Strobl und Maximilian Hüsken fehlten im Training. „Ich möchte gerne in Königsbrunn meine Taktik beibehalten“, betont Neal. „Aber wir müssen eben kraftsparender spielen und möglichst ohne Strafzeiten bleiben.“

