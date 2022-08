River Rats verlängern die „Checking Line“

Von: Thomas Wenzel

Bereits in seine zehnte Saison bei den Geretsrieder River Rats geht der kampfstarke Daniel Bursch (Mi.): Der etatmäßige Rechtsaußen hat seinen Vertrag beim Eishockey-Bayernligisten verlängert. © Hans Lippert

Die River Rats, Eishockey-Bayernligist aus Geretsried, planen auch in der kommenden Saison mit Daniel Bursch, Stephan Englbrecht und Josef Reiter.

Seit seinem Wechsel 2017 vom TEV Miesbach zu den River Rats ist Englbrecht ein fester Bestandteil der Defensivabteilung. Der 27-jährige Verteidiger, der somit in seine sechste Saison beim Bayernligisten geht, gilt als sehr pflichtbewusst und äußert zuverlässig. „Stephan bringt eine harmonische Kombination aus robustem Zweikampfverhalten in der Defensive und dem Auge fürs passgenaue Offensivspiel mit“, erklärt der ESC-Sprecher. Der geb,ürtige Tölzer, der beim EC Bad Tölz ausgebildet wurde, absolvierte in der abgelaufenen Saison alle 36 Partien. Dabei verbuchte er sechs Tore und neun Vorlagen. Dass er auch robust zur Sache gehen kann, beweisen die 60 Strafminuten, die er kassiert hat.

Stephan Englbrecht, zuverlässiger Abwehrspezialist © River Rats

Auch wenn im dritten Block eines Eishockeyteams eher selten die Puckvirtuosen auflaufen, so ist diese Formation doch unverzichtbar: Die so genannten „Checking Line“ ist häufig defensiver orientiert und verhilft den Kollegen aus den Reihen eins und zwei zu einer Verschnaufpause, ist aber auch für das eine oder andere wichtige Tor gut. Drei typische Vertreter dieser Spezies haben jetzt beim ESC Geretsried ihre Verträge verlängert – Verteidiger Stephan Englbrecht sowie die Stürmer Josef Reiter und Daniel Bursch. „Wir sind froh, dass wir uns die Dienste weiterer wertvoller Leistungsträger gesichert haben“, betont Pressesprecher Tom Kinzel.

Bursch, das Urgestein bei den River Rats

Ein Urgestein im Team der River Rats ist mittlerweile Daniel Bursch (27). Der physisch starke Angreifer machte seine ersten Schritte in der damaligen Eishockeyschule des TuS Geretsried und geht nunmehr in seine zehnte Saison in der ersten Mannschaft. „Neben einer starken Schusstechnik agiert Daniel auch als hervorragender Vorbereiter“, betont Tom Kinzel. In der vergangenen Saison sammelte der Rechtsaußen in 32 Einsätzen 26 Scorerpunkte, musste aber nur acht Strafminuten absitzen.

Josef Reiter, quirliger Linksaußen © hl

Auch Josef Reiter wird die Geretsrieder Fans in der kommenden Saison wieder begeistern. „Josef bringt neben unermüdlichem Einsatz und Kampfeswillen auch ein hohes spielerisches Tempo mit“, erklärt der ESC-Sprecher. Im Angriff öffnet der 24-Jährige damit immer wieder Räume und kreiert so aussichtsreiche Tormöglichkeiten – sowohl für sich selbst, als auch für seine Mitspieler. Verletzungs- und krankheitsbedingt stand der gebürtige Tölzer in der abgelaufenen Bayernliga-Punktrunde nur in 23 Partien auf dem Eis. Trotzdem kann sich die Statistik des Linksaußen mit acht Treffern und zehn Vorlagen bei 16 Strafminuten sehen lassen.

