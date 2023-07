Getrennte Wege bei den River Rats

Verlässlicher Rückhalt: An Nationaltorhüterin Johanna May im Tor der Geretsrieder River Rats war nur schwer vorbeizukommen. Die 23-Jährige hat ihren Vertrag verlängert.

Während Torhüterin Johanna May ihren Vertrag beim ESC Geretsried verlängert hat, wird ihr Bruder Benedikt aus familiären Gründen seine Karriere beenden.

Geretsried – Es hilft auch für das Spiel nach vorne im Eishockey, wenn man sich auf den Mann im Tor verlassen kann. In dem Fall besser gesagt: auf die Frau. Der ESC Geretsried hat auch in der kommenden Bayernliga-Saison mit Johanna May einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. Die River Rats haben den Vertrag mit der 23-jährigen Nationaltorhüterin verlängert. Allerdings wird sie ohne ihren Bruder auflaufen: Benedikt May hat seine Karriere beendet.

Auch wenn die vergangene Saison für den ESC gerade am Ende recht holprig verlief, kann Johanna May für sich selbst auf ein nahezu perfektes Jahr zurückblicken. Durch viele Einsätze in der Bayernliga stabilisierten sich ihre Leistungen, und sie entwickelte sich zu einer verlässlichen Säule im Defensivverbund. Mit etwas mehr als 1000 Einsatzminuten sammelte sie fast vier Mal so viel Spielzeit wie in der Vorsaison und bestätigte das Vertrauen regelmäßig durch starke Leistungen auf dem Eis.

Diese Entwicklung blieb auch dem Frauen-Nationalteam nicht verborgen, und so reiste May nach einem erfolgreich absolvierten Vorbereitungsturnier in Füssen sowie dem Bayernliga-Klassenerhalt im Gepäck Ende März zur Weltmeisterschaft nach Kanada. Dort stand sie zwei Mal auf dem Eis und trug bei zu einer starken Teamleistung, die mit dem Erreichen des Viertelfinales und Platz sechs belohnt wurde.

In der kommenden Spielzeit wird es bei ihr vor allem darum gehen, diese Leistungen weiter konstant abzurufen und nach dem Karriereende von Martin Morczinietz noch mehr Verantwortung zu übernehmen. „Wir sind sehr froh über die Entwicklung, die Johanna gemacht hat“, sagt ESC-Vorsitzender Markus Janka, selbst ehemaliger Torhüter. „Sie hat mental einen großen Schritt nach vorne gemacht und war auch in schwierigen Phasen stets zur Stelle.“

+ Herber Verlust: ESC-Stürmer Benedikt May hat seine Karriere beendet. © ESC Geretsried

Das gilt auch für ihren Bruder. Für Benedikt May war es kein leichter Schritt, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Der 30-Jährige hat aber nun als zweifacher Papa andere Prioritäten. „Der Abgang schmerzt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich“, sagt ESC-Sprecher Tom Kinzel. May ging immer mit vollem Einsatz voran und war in vielerlei Hinsicht ein sehr verlässlicher Teamkollege und Mitspieler.

Seit seiner Rückkehr aus Germering 2015/16 nahm er eine elementare Rolle im Angriff der Rats ein, wo er meist als Center der zweiten Reihe agierte. 14 Tore und 16 Vorlagen in 28 Spielen standen vergangene Saison auf seinem Konto, auch die Jahre zuvor zählte er zu den beständigsten ESC-Scorern. Doch nicht nur die Punkte, sondern auch seine Einstellung, der Wille zum Sieg und seine Verwurzelung in der Mannschaft werden fehlen. Janka: „Dass er uns nicht mehr zur Verfügung steht, ist sehr schade.“

Er sei aufgrund seiner giftigen Spielweise ein unangenehmer Gegenspieler gewesen und habe durch sein konstantes Scoring eine wichtige Rolle bei den Geretsriedern gehabt. „Wir respektieren seine Entscheidung, sind dankbar für seinen langjährigen Einsatz bei den River Rats und würden uns freuen, wenn er auch künftig den Weg ins Heinz-Schneider-Eisstadion findet“, sagt Janka.

Der Kader der River Rats:

Torwart: May. – Verteidiger: Rezac (CZ), Waizmann, Englbrecht, Jorde. – Stürmer: Wiseman (CAN), Rizzo, Hüsken. – Trainer: Hans Tauber.

Zugänge: Tyler Wiseman (inaktiv), Danyel Waizmann (Tölzer Löwen), Stefano Rizzo (TEV Miesbach), Maximilian Hüsken (TEV Miesbach). – Abgänge: Marek Haloda (unbekannt), Jakob Heigl (TSV Peißenberg), Xaver Hochstraßer (unbekannt), Benedikt May (Karriereende).