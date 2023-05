„Das Weitermachen lohnt sich hier“ - Tauber bleibt ESC-Coach

„Ich freue mich, dass der Verein mit mir diesen Weg weitergehen will“: Hans Tauber jun. (Mi.) wird auch in der neuen Eishockeysaison bei den River Rats an der Bande stehen.

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Hans Tauber jun. musste nicht lange überlegen. Bereits eine Woche nach dem Saisonende mit dem in letzter Minute geglückten Klassenerhalt in der Bayernliga traf sich der Trainer der Geretsrieder River Rats mit Teammanager Peter Holdschik. „Wir haben bei einem Essen alles besprochen, dann habe ich ihm noch am selben Abend für die nächste Saison zugesagt“, berichtet der 37-Jährige. Seine Begründung: „Wir sehen die Dinge nahezu gleich, was die Vorsaison und die künftige Ausrichtung betrifft.“

Tauber, der 2020 seine Karriere als Spieler beendet hatte, hatte im Sommer des vergangenen Jahres den Posten als Juniorencoach übernommen. Nach dem Fehlstart der River Rats in der Bayernliga und dem Abgang von Stefan Roth hatten die Verantwortlichen beim Geretsrieder Urgestein angefragt. Der 37-Jährige übernahm im Oktober die Mannschaft und brachte sie mit seiner Idee des „einfachen Eishockeys“ wieder in die Spur. Im Januar verpasste der ESC nur knapp den Sprung unter die Top-Acht, tat sich dann allerdings in der Abstiegsrunde nach sechs Heimniederlage in Folge schwer.

Trotz der nervenaufreibenden Schlussphase hatte der Coach schnell entschlossen, „dass sich ein Weitermachen hier lohnt“. Zudem freue er sich darüber, „dass mir der Verein immer die Rückendeckung gegeben hat und jetzt mit mir diesen Weg weitergehen will“. In seinem ersten Trainerjahr habe er allerdings auch einige Erfahrungen gesammelt. „Wir sind immer unter Druck gestanden und der Musik hinterhergelaufen“, hadert der 37-Jährige. Wenn er jetzt vom Start weg die Verantwortung habe, werde er einige Dinge anders regeln – „zum Beispiel was die Vor- und Nachbereitung der Spiele betrifft“.

Bei den Personalangelegenheiten arbeite er mit ESC-Vize Holdschik eng zusammen. „Ich war auch bei der Verpflichtung von Tyler Wiseman immer informiert“, freut sich der Coach über den Transfer des kanadischen Torjägers, der im Sommer nach Geretsried kommt. Derzeit würden weitere Gespräche mit den bisherigen Spielern sowie möglichen Neuzugängen geführt. „Es wird sicherlich ein paar Änderungen geben“, verrät Täuber. Bestätigen könne er derzeit noch nichts – auch nicht, dass er womöglich künftig einen Co-Trainer an seiner Seite haben wird.

Wichtig sei ihm jedoch, „dass wir weiterhin Spieler aus unserem Nachwuchsbereich einbauen“. Mit Matthias Hölzl und Luis Huber hätten zwei Junioren auf sich aufmerksam gemacht, weitere Kandidaten habe er bereits ins Auge gefasst.

Was die sportliche Zielsetzung betrifft, zeigt sich der 37-Jährige zurückhaltend: „Wir müssen erstmal abwarten, wie die Bayernliga überhaupt aussehen wird.“ Fest steht momentan nur, dass der HC Landsberg aus der Oberliga runterkommt; ebenso der EHC Klostersee, über dessen Eingruppierung der Bayerische Eissportverband aber noch nicht beschlossen hat. Außerdem bleibt Meister EHC Königsbrunn in der Bayernliga. „Das Niveau wird sicherlich steigen“, vermutet Tauber, der mit seiner Mannschaft nach den Pfingstferien ins Sommertraining starten wird.