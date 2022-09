Derby in Geretsried: Vorfreude auf einen lange vakanten Termin

In einem Punktspiel standen sich die River Rats um Kapitän Martin Köhler (li.) und der EC Bad Tölz zuletzt 2014 in der Landesliga gegenüber. Am Sonntag um 17.30 Uhr treten die Löwen für ein Testspiel in Geretsried an.

Eishockey-Testspiel

Von Thomas Wenzel schließen

Die Geretsrieder River Rats erwarten am Sonntag um 17.30 Uhr die Tölzer Löwen zu einem Vorbereitungsspiel.

Geretsried/Bad Tölz – Seit den glorreichen Jahren in der attraktiven Hacker-Pschorr-Liga Mitte der 1990er-Jahre gab es keine offiziellen Begegnungen mehr zwischen den Eishockeyteams aus Geretsried und Bad Tölz. Aus der jüngeren Vergangenheit sind noch zwei Landesliga-Duelle zwischen den River Rats und dem 1b-Team des ECT vermerkt (Saison 2014/15). Dazu traten die Löwen beim Abschiedsspiel von ESC-Routinier Andreas Dornbach 2017 im Heinz-Schneider-Eisstadion an. Umso erfreuter ist Peter Holdschik deshalb, als sich bei der Zusammenstellung des aktuellen Vorbereitungsprogramms ein Termin mit dem Traditionsverein aus dem südlichen Landkreis ergab. „Eigentlich hätten wir gegen einen anderen Klub gespielt, aber dort hatte man Verständnis dafür, dass wir umdisponiert haben“, sagt der ESC-Vize, der selbst von 1994 bis 1997 im gelb-schwarzen Trikot für viele Tore und Vorlagen sorgte.

ESC-Neuzugang Rezac hinterlässt starken Eindruck

Für die Hausherren ist es nach dem Match am Freitag gegen Schongau (siehe Bericht auf Seite 31) das zweite Vorbereitungsspiel. „Die Beteiligung am Training ist top“, hat der neue Coach Stefan Roth nach den ersten drei Wochen auf dem Eis festgestellt. Allein bei der Abschlusseinheit am Donnerstag hatte er vier Blöcke und gleich drei Gastspieler zur Verfügung. Beeindruckt ist der 42-Jährige auch vom tschechischen Neuzugang Jakub Rezac, der neben seinem Landsmann Marek Haloda die zweite Kontingentstelle besetzt. „Er ist topfit und zweikampfstark“, berichtet Roth. Der 28-jährige Verteidiger stehe stabil hinten drin und sei immer in der Lage, einen guten ersten Pass zu spielen. Auf das Duell gegen Bad Tölz freut sich der Coach sehr: „Super, dass wir in der Vorbereitung auch gegen einen höherklassigen Gegner antreten können.“ Er erwartet am Sonntag in jedem Fall stürmische Löwen: „Nach ihrer Niederlage in Miesbach haben sie etwas gut zu machen.“

Löwen haben eine harte Trainingswoche hinter sich

So sieht es auch Ryan Foster. „Wir müssen eine gute Reaktion zeigen“, fordert der neue Tölzer Coach von seinen Schützlingen für das Derby. Der 47-jährige Austro-Kanadier ließ in dieser Woche hart trainieren, doch auch die Aufarbeitung der jüngsten 2:7-Pleite beim Geretsrieder Bayernliga-Konkurrenten TEV Miesbach stand auf dem Plan. „Wir waren zu überheblich, haben den Gegner nicht ernst genommen“, kritisiert Foster. Der Ausrutscher müsse der Mannschaft eine Lehre sein: „Wir werden in dieser Saison nur Erfolg haben, wenn wir immer mit 100 Prozent Herz und Kampf bei der Sache sind.“ Momentan fehle seinem neu zusammengestellten Team noch die Konstanz: „In einigen Partien wie zum Beispiel gegen Deggendorf haben wir sehr gut gespielt, dann gab es wieder Durchhänger.“

Was ihm die Arbeit derzeit erschwere, seien verletzungsbedingte Ausfälle. Oliver Ott, Johannes Sedlmayr und Ludwig Nirschl werden gegen die River Rats fehlen; eventuell auch Max Brandl. „Im Abschlusstraining am Samstag werden wohl nur neun Mann dabei sein“, bedauert Foster, fügt jedoch an: „Aber in Geretsried werden wir auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe aufbieten.“