Doppeleinsatz für Tauber: Erst zum Standesamt, dann an die Bande

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub TSV Peißenberg möchte Neuzugang Tyler Wiseman seine ersten Scorerpunkte für die River Rats einfahren. Im ersten Testspiel gegen Ottobrunn war der Kanadier leer ausgegangen. © hans lippert

ESC-Trainer Hans Tauber jun. heiratet am heutigen Freitag am Vormittag, abends treten seine River Rats in ihrem zweiten Testspiel gegen den TSV Peißenberg an.

Geretsried – Bei Temperaturen von 28 Grad denken weder die Spieler, noch die Fans unmittelbar an Eishockey. Könnte man bei diesem spätsommerlichen Wetter doch viele andere schöne Dinge tun. Heiraten zum Beispiel. Hans Tauber jun. jedenfalls verknüpft am heutigen Freitag das Angenehme mit dem Sinnvollen: Am Vormittag hat der 38-Jährige mit seiner Sabine einen Termin am Geretsrieder Standesamt, am Abend steht er beim Vorbereitungsmatch der River Rats gegen den Bayernliga-Konkurrenten TSV Peißenberg (19.30 Uhr) an der Bande. „Meine Frau weiß schon, dass sie einen Eishockeytrainer heiratet“, sagt Tauber lachend.

Mit dem ersten Auftritt seiner Schützlinge am vergangenen Sonntag gegen den Landesligisten ERSC Ottobrunn (7:3) war der Coach „nicht unzufrieden“. Die Partie war der Abschluss einer intensiven Trainingswoche mit drei Einheiten am Samstag und zweien am Sonntag. „Wir hatten noch keine Spielsituationen oder Über- und Unterzahl geübt. Die Spieler sollten sich einfach nur ans Eis gewöhnen“, erklärt Tauber.

Tatsächlich habe seine Mannschaft die vorgegebene Taktik auf dem Eis teilweise gut umgesetzt und die klassenniedrigeren Gäste über weite Strecken dominiert. „Wir haben immer versucht, Druck zu machen. Aber phasenweise war mir das etwas zu hektisch“, stellt der Trainer fest. Als seinen Jungs etwas die Puste ausging, sei es ein wenig chaotisch geworden. Außerdem seien die drei Gegentreffer „zu billig“ gewesen.

Weitere positive Erkenntnisse: „Jeder hat Gas gegeben.“ Besonders aufgefallen ist Tauber in dieser Hinsicht Maximilian Thyroff, nicht nur wegen seiner beiden Tore. „Ein guter Einstand“, urteilt der 38-Jährige über den Neuzugang vom TEV Miesbach. Außerdem habe der neue Kontingentstürmer Tyler Wiseman unter Beweis gestellt, „dass er die erhoffte Verstärkung ist“. Der Kanadier sei zwar ohne Scorerpunkt geblieben, hatte jedoch für Vorlagen und Räume für seine Mitspieler gesorgt. Ein Lob gab’s auch für Josef Reiter, der zum Ende der vergangenen Saison dem ESC aus beruflichen Gründen lange Zeit fehlte. „Er ist ein wichtiger Mann für uns – das konnte man wieder sehen“, urteilt Tauber.V

Unterkörperverletzung: Maximilian Hüsken fällt acht bis zehn Wochen aus

Überschattet wurde der erfreuliche Vorbereitungsauftakt jedoch von dem Ausfall von Maximilian Hüsken: Der Rückkehrer vom TEV Miesbach war im zweiten Drittel mit voller Wucht gegen die Bande geknallt und hat sich eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. „Er muss zwar nicht operiert werden, fällt aber acht bis zehn Wochen aus“, berichtet der Trainer. „Das tut weh.“ Auch der Einstieg von Daniel Merl, der sich während des Sommertrainings verletzt hatte, lässt noch auf sich warten: „Eigentlich sollte er diese Woche wieder auf dem Eis stehen; das hat jedoch nicht geklappt.“

Dennoch wird Tauber auch gegen den alten Rivalen aus Peißenberg wieder vier Blöcke aufbieten. Die Aufstellung sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht in Stein gemeißelt: „Da möchte ich noch ein bisschen experimentieren.“ Das betrifft auch die Torhüterposition: Gegen Ottobrunn erhielt Johanna May den Vorzug, heute Abend wird Rückkehrer Dominik Gräubig (EHC Klostersee) im ESC-Kasten stehen.

Bei den Gästen, in der vergangenen Saison als Vorrunden-Sechster im Playoff-Halbfinale am späteren Meister EHC Königsbrunn gescheitert, gibt es ebenfalls einige neue Gesichter. Routinier Martin Andrä ist in den Peißenberger Trainerstab, Topscorer Tasso Fissekis zu den Tölzer Löwen gewechselt. Einen Tausch gab es auf den Kontingentpositionen: Für die US-Brüder Brett und Derek Mecrones kamen ihre Landsmänner Ryan Murphy (von EA Schongau) und Zack Bross (von Worchester Railers/ECHL). Dazu gibt es für die River Rats ein Wiedersehen mit zwei Ex-Kollegen – Stürmer Jakob Heigl und Torhüter Maximilian Freytag.

„Trotz der Wechsel gehe ich davon aus, dass Peißenberg wieder eine starke Mannschaft hat“, betont Tauber. Er möchte von seiner Truppe sehen, dass sie in bestimmten Situationen ruhiger auftritt, aber durchaus dem Gegner das Spiel diktiert. „Ein bisschen mehr Selbstbewusstein könnte auch nicht schaden“, meint der 38-Jährige.