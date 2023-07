Drei Eckpfeiler der ESC-Offensive bleiben

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Mit Ondrej Horvath, Klaus Berger und Daniel Bursch haben drei routinierte Stürmer ihre Verträge bei den Geretsrieder River Rats verlängert

Geretsried – Auch wenn der aktuelle Umbruch im Kader der River Rats für Geretsrieder Verhältnisse fast schon turbulent anmutet, gibt es doch auch noch eine Spur Kontinuität. Haben doch mit Klaus Berger, Ondrej Horvath und Daniel Bursch drei Eckpfeiler der ESC-Offensive ihre Verträge verlängert.

+ Klaus Berger: Stürmer mit Konstanz und Zuverlässigkeit © Archiv

Der Erste aus dem Stürmertrio ist Klaus Berger. Mit seinen 33 Jahren zählt er mittlerweile zu den Routiniers in der Mannschaft von Trainer Hans Tauber jun.. Der Außenstürmer steht wie fast kein anderer Spieler im Kader für hohe Konstanz und Zuverlässigkeit. In welcher Formation der Münsinger aufgestellt wird, mache fast keinen Unterschied – auch nicht, ob er in einer eher offensiven oder defensiven Rolle agieren soll, meint Pressesprecher Tom Kinzel: „Klaus übernimmt die ihm übertragenen Vorgaben meist sehr souverän und kann daher sowohl scoren als auch unbeliebtere Aufgaben übernehmen.“ Dabei habe der Stürmer, der in der Saison 2009/10 erstmals das Trikot der Ersten Mannschaft trug, immer einen aufmerksamen Blick für seine Mitspieler. „Sein Spiel ist häufig nicht besonders spektakulär, dafür aber trotzdem sehr wertvoll für das gesamte Team“, betont Kinzel.

Spektakulär trifft als Beschreibung dafür auf die Spielweise von Ondrej Horvath zu. Über den 31-jährigen Deutsch-Tschechen müsse man eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren, meint der Pressesprecher: „In der ewigen Scorerliste des ESC liegt er weit vorne und begeistert schon seit 2014 die Zuschauer im Heinz-Schneider- Eisstadion immer wieder mit tollen Aktionen, wunderschönen Toren aber auch der einen oder anderen handfesten Auseinandersetzung“, so Kinzel. Eigentlich topfit, plagte sich Horvath in den vergangenen Jahren doch mit kleineren und größeren Verletzungen, musste Operationen an Knie, Rücken und Handgelenk über sich ergehen lassen. „Trotz aller Probleme gibt Ondrej immer alles auf dem Eis und konnte zuletzt mit 45 Scorerpunkten in 34 Spielen immer noch eine starke Bilanz aufweisen“, betont der ESC-Sprecher. Nicht zuletzt fühlt sich der 31-Jährige, der in einer örtlichen Firma arbeitet, mit seiner Familie in Geretsried richtig heimisch und besitzt seit einem Jahr neben der tschechischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

+ Daniel Bursch: Die Formkurve des Angreifers zeigt nach oben. © Archiv

Eine großartige Entwicklung zeigte Daniel Bursch. Früher noch häufig ein Ergänzungsspieler, legte der 29-Jährige in der Saison 2021/22 den Schalter endgültig um und schafft es seitdem, beständig gute Leistungen auf das Eis zu bringen. 37 Spiele, 16 Tore und 18 Vorlagen lautet die starke Ausbeute des Mittelstürmers in der vergangenen Saison. Die deutlich angestiegenen Einsatzzeiten habe Bursch durch immer besser werdende Leistungen zurückgezahlt, freut sich Tom Kinzel: „Absolut lobend erwähnen muss man auch sein Durchhaltevermögen in über die letzten Jahre. Auch wenn es nicht immer 100 Prozent optimal verlief, hat Daniel nie aufgesteckt und ist nun absoluter Stammspieler in der Bayernliga“, betont der ESC-Sprecher.

Der Werdegang des 29-Jährigen sei ein positives Beispiel für viele andere Spieler im Kader, die vielleicht den Sprung in die erste, zweite oder auch dritte Reihe nicht auf Anhieb schaffen. Kinzel: „Zeigt die Formkurve von Daniel weiterhin nach oben, wird nicht nur er, sondern auch die ganze Mannschaft noch viel Spaß mit ihm haben.“