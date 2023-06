Durch den Wald und an die Geräte - River Rats starten ins Sommertraining

EISHOCKEY

Von Thomas Wenzel schließen

In den Pfingstferien hatten die Geretsrieder Eishockeycracks letztmals die Gelegenheit, ein paar ruhige Tage zu verbringen. Ab sofort wird es wieder ernst: Am Montag startete die Mannschaft von Hans Tauber jun. in die Sommervorbereitung auf die Bayernliga-Saison 2023/24. Um 18 Uhr trafen sich die River Rats am Eisstadion. Nach einer kurzen Ansprache des Trainers ging es zum ersten Dauerlauf in die Isarauen. „Ohne mich, aber die Jungs werden den Weg schon finden“, scherzt der 38-Jährige.

Bis Ende August – allerdings mit zwei Wochen Pause dazwischen – stehen pro Woche drei Einheiten auf dem Programm. „Dabei kümmern wir uns um Ausdauer, Kraft und Athletik“, berichtet Tauber, der erstmals als Cheftrainer eine Saisonvorbereitung leitet. Mittwochs üben die Rats im Eisstadion an den vorhandenen Geräten. „Der Kraftraum ist zwar noch nicht fertiggestellt, aber die Geräte stehen zur Verfügung“, sagt der Übungsleiter. Für die Konditionseinheiten hat er auch die eine oder andere Idee: „In Geretsried kenne ich ein paar schöne Treppen, die man rauf und runter laufen kann“, sagt Tauber lachend.

Weil aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen soll, wird er die Einheiten mit Fußball und Beachvolleyball auflockern. „Außerdem werden einige Jungs für den ESC am 28. Juli beim Geretsrieder Firmenlauf starten“, berichtet der Trainer, der mit Hilfe zweier Tests zu Beginn und am Ende der Vorbereitung die Fitness seiner Schützlinge überprüfen wird.

Momentan nehmen circa 20 Spielerinnen und Spieler am Sommertraining teil, darunter auch einige U 20-Junioren, die den Sprung in den Bayernliga-Kader schaffen sollen. Es fehlen Stürmer Tyler Wiseman und Verteidiger Jakub Rezac. „Sie bereiten sich in ihrer Heimat in Kanada beziehungsweise Tschechien vor“, erklärt der Coach. Die beiden Kontingentspieler stoßen Ende August zur Mannschaft, wenn die ersten Einheiten auf dem Eis anstehen. „Anfang September werden wir im Stadion eine Intensivwoche absolvieren“, sagt Tauber.

Bis zum Bayernliga-Auftakt am 15. Oktober wird es auch eine Reihe von Vorbereitungsspielen geben. „Zu Beginn geht es gegen einen Landesliga-Verein, danach gegen Bayernliga-Nachbarn wie Peißenberg und Schongau“, berichtet der 38-Jährige. Allerspätestens bis dahin soll auch der Geretsrieder Kader komplett sein. Dem Vernehmen nach steht wohl ein größerer personeller Umbruch bevor (siehe unten), zumal eine Reihe von eigenen Junioren eingebaut werden sollen, während voraussichtlich einige Routiniers ihre Schlittschuhe an den Nagel hängen werden.