Ein Heimkehrer mit Erfahrung für die River Rats

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Der ESC Geretsried hat Dominik Gräubig vom EHC Klostersee als Nachfolger von Torhüter Martin Morczinietz verpflichtet. Der 27-jährige Neuzugang soll gemeinsam mit Johanna May den Kasten der River Rats sauber halten.

Geretsried – Die Parallelen sind unübersehbar. Martin Morczinietz hatte sich nach seiner Ausbildung im Geretsrieder Nachwuchs auf den Weg in die große Eishockeywelt gemacht und schöne Erfolge in der DEL, DEL2 und Oberliga gefeiert. 2017 kehrte der Torhüter zurück zu den River Rats und war bis zu seinem Karriereende in diesem Frühjahr ein starker Rückhalt. Nicht ganz so weit herumgekommen ist sein Nachfolger, der aber ebenfalls schon einige Stationen absolviert hat: Dominik Gräubig wird in der kommenden Saison gemeinsam mit Johanna May den ESC-Kasten sauber halten. „Wir sind sehr froh, mit Dominik einen gestandenen Bayernliga-Torhüter und Heimkehrer begrüßen zu dürfen“, betont Vorsitzender Markus Janka. Nach dem Rücktritt von Morczinietz habe die Suche nach einem neuen Keeper oberste Priorität gehabt.

Auch Gräubig hatte seine ersten Schritte im Heinz-Schneider-Eisstadion gemacht, war aber schon früh zum TEV Miesbach und anschließend zu den Starbulls Rosenheim gewechselt. 2012 wurde der heute 27-Jährige ins Internat der Eisbären Berlin geholt, wo er für die Juniors in der DNL und FASS Berlin in der Oberliga spielte. Auch einige Einsätze in der U16- und U17-Nationalmannschaft stehen in der Vita des gebürtigen Wolfratshausers. 2015 kehrte Gräubig, dessen Vater Matthias einige Jahre stellvertretender Vorsitzender des ESC Geretsried war, nach Bayern zurück und schloss sich erstmals dem damaligen Oberligisten EHC Klostersee an. Nachdem die Grafinger in der Bezirksliga neu beginnen mussten, war der Torhüter für den EV Moosburg und die Germering Wanderers aktiv.

2017 folgte die Rückkehr zum EHC, wo er neben einer Stippviste beim Nord-Oberligisten Rostock bis zu diesem Frühjahr zwischen den Pfosten stand – inklusive des Oberliga-Aufstiegs im Vorjahr. „Wir sind überzeugt davon, die entstandene Lücke nach dem Rücktritt von Martin Morczinietz mit dieser Verpflichtung geschlossen zu haben“, erklärt Markus Janka. Mit Gräubig und Johanna May (23) habe man zwei junge, aber absolut zuverlässige Keeper, „die sich durch einen gesunden Konkurrenzkampf gegenseitig pushen werden“ und die Torhüterposition bei den River Rats für die nächsten Jahre prägen können.