Ein Konkurrent auf Augenhöhe für die River Rats

Von: Thomas Wenzel

Viel Arbeit mit der Buchloer Offensive um Alexander Krafzyk (li.) hatten ESC-Torhüter Martin Morczinietz und Verteidiger Paul Gania auch im Testspiel vor einem Jahr. © hl

Mit einem Heimsieg am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den ESV Buchloe will sich das Geretsrieder Eishockeyteam in der Tabelle verbessern

Geretsried – Bei der Frage nach denjenigen Klubs, die heuer in der Eishockey-Bayernliga ganz vorne mitspielen werden, wurden unter anderem auch die EA Schongau, der EHC Königsbrunn und der ESC Kempten genannt. Also genau drei Konkurrenten, mit denen es die Geretsrieder River Rats an den ersten Spieltagen zu tun und gegen die sie jeweils das Nachsehen hatten. „Das war kein einfaches Auftaktprogramm für uns“, betont deshalb Trainer Stefan Roth. Die Frage ist, ob es überhaupt einfache Spiele für den ESC geben wird? Den ESV Buchloe, der am Sonntag um 17.30 Uhr im Heinz-Schneider-Stadion zu Gast ist, sieht der Coach jedenfalls als „Gegner auf Augenhöhe“ und fordert inklusive der Freitagspartie in Ulm: „An diesem Wochenende müssen zwei Siege her, wenn wir hinten aus der Tabelle raus wollen.“

Die Buchloer rangieren nur knapp vor Geretsried, haben in den ersten vier Partien auch nur einen Sieg eingefahren (6:5 gegen Waldkraiburg), dafür aber gegen Miesbach (2:6), in Erding (2:8) und gegen Ulm (3:6) verloren. Trainer Christopher Lechner setzt im Angriff weiter auf seine Routiniers Michal Petrak (39) und Alexander Krafzyk (34). Dazu gibt es mit Lukas Popelka einen neuen Verteidiger aus Tschechien sowie einige Youngster mit einer Förderlizenz des Oberligisten HC Landsberg.

Auch Stefan Roth hat nach einigen Versuchen jetzt seine Formationen gefunden. „Vorausgesetzt, dass nicht jemand ausfällt“, betont der Trainer, der diesmal auf Benedikt May (Adduktoren) und Josef Reiter (krank) verzichten muss. Nach dem bisherigen Saisonverlauf ist Roth insbesondere mit zwei Akteuren sehr zufrieden. Zum einen Jung-Stürmer Xaver Hochstraßer, der mit viel Einsatz und hohem Tempo zu Werke geht. Und auch der tschechische Neuzugang Jakub Rezac erledigt seine Arbeit bestens, sagt Roth: „Das fällt vielleicht nicht so auf, weil er weniger Akzente nach vorne setzt. Aber in der Defensive ist Jakub sehr wertvoll für die Mannschaft.“