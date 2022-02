River Rats: Ein System für alle Spiele

Von: Thomas Wenzel

Eine ärgerliche Heimniederlage kassierten die River Rats um Marek Haloda (re.) vor vier Wochen gegen den TSV Erding, bissen sich vor allem an Keeper Christoph Schedlbauer die Zähne aus. Am Sonntag findet das Rückspiel statt. © hl

Am Sonntag in Erding will sich das Geretsrieder Eishockeyteam für die 3:4-Niederlage im Penaltyschießen revanchieren.

Geretsried – Es gibt viele Eishockeytrainer, die sich für Heim- und Auswärtsspiele unterschiedliche Taktiken zurechtlegen. Im eigenen Stadion heißt es dann insbesondere für die Verteidiger, einen Schritt vor der eigenen blauen Linie zu stehen, in der Fremde sollten die Defender lieber innerhalb des Abwehrdrittels postiert sein. Randy Neal hält wenig von unterschiedlichen Systemen. „Wir versuchen immer, den Gegner zu kontrollieren, ihm unser Spiel aufzudrücken“, verrät der Coach des ESC Geretsried. Intensives Forechecking und hohe Disziplin in der Defensive sind hierfür die probaten Mittel der River Rats. Aufgegangen ist diese Taktik in den bisherigen fünf Partien der Bayernliga-Abstiegsrunde bislang dreimal bei den Siegen in Dorfen, gegen Königsbrunn und in Pfaffenhofen. Nahe dran an einem Erfolg war der ESC auch im Heimspiel gegen den TSV Erding, musste sich aber am Ende trotz dreimaliger Führung und einer ordentlichen Portion bester Torchancen im Penaltyschießen mit 3:4 beugen.



Auch für das Rückspiel am Sonntag in Erding (18 Uhr) sieht Randy Neal die Weißbierstädter deshalb als „gleichwertigen Gegner“. Die Mannschaft von Thomas Vogl hat von sechs Partien nur eine verloren (4:6 in Königsbrunn), fuhr zuletzt zwei Shut-Out-Siege in Ulm (9:0) und gegen Pfaffenhofen (5:0) ein. Nicht verwunderlich, haben die Erdinger doch mit Christoph Schedlbauer doch einen der besten Torhüter der Bayernliga. Dazu kommen mit Florian Zimmermann noch der momentane Topscorer (zehn Punkte), mit Kapitän Philipp Michl ein unermüdlicher Antreiber und mit Daniel Krzizok ein Torjäger der Extraklasse. In der Abwehr setzt der TSV auf den Finnen Roni Rukajärvi (28), dazu gibt es mit dem Tschechen David Hrazdira und dem Kanadier Tom Callaghan gleich zwei Kontingentstürmer zur Auswahl.



Auch Randy Neal kann nach eigenen Angaben „drei gute Blöcke“ aufbieten. Zwar fällt Torhüterin Johanna May (Knie) bis Saisonende aus; dafür steht der zuletzt erkrankte Stamm-Goalie Martin Morczinietz vor einem Comeback. Ebenfalls wieder im Training befinden sich nach längerer Verletzungspause Jakob Heigl und Maximilian Hüsken. „Jakob braucht noch einige Zeit, bis er wieder spielbereit ist“, erklärt der Coach. Bei Hüsken entscheidet es sich kurzfristig, ob er einsatzfähig ist. Neal ist in jedem Fall zuversichtlich für das Sonntagsmatch: „Wir werden alles versuchen, um die Punkte mitzunehmen.“

