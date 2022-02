ESC: Nicht bereit für den Abstiegskampf

Von: Thomas Wenzel

Einen bösen Ausrutscher leisteten sich die Geretsrieder River Rats um Florian Strobl (Mi.) und Ondrej Horvath (re.): Nach einer schwachen Vorstellung unterlagen sie am Freitagabend daheim dem ESC Dorfen mit 1:5. © hans lippert

Geretsrieder River Rats kassieren bei der 1:5-Heimpleite gegen Dorfen allein im zweiten Drittel vier Gegentore am Stück.

Geretsried – Offenbar haben die meisten Spieler des ESC Geretsried noch nicht registriert, dass sie in der Bayernliga gegen den Abstieg spielen. Anders ist die desolate Vorstellung bei der 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)-Heimniederlage am gestrigen Freitagabend gegen den ESC Dorfen nicht zu erklären. „Wir haben 30 Minuten lang einfach nicht Eishockey gespielt. Dorfen war bissiger und bereit für dieses Spiel“, erklärte Randy Neal. Vor allem im mittleren Abschnitt habe man die Gäste „zum Toreschießen eingeladen“, monierte der Trainer der River Rats. In der Anfangsphase besaß seine Mannschaft eine Reihe guter Gelegenheiten. Aber Dorfen versteckte sich nicht und kam nach 18 Minuten zur 1:0-Führung. Der zweite Abschnitt glich einem Blackout. Ein ums andere Mal tauchten ESC-Torjäger Urban Sodja und Co. allein vor Geretsrieds Goalie Maximilian Freytag auf und hatten wenig Mühe, innerhalb von nur sechs Minuten einen verdienten 5:0-Vorsprung herauszuschießen. Bei den River Rats fehlte das Körperspiel komplett, während es haufenweise Fehlpässe gab. Auch eine Auszeit von Randy Neal und die Einwechslung von Stammtorwart Martin Morczinietz halfen kaum.

Im Schlussabschnitt hatten die Hausherren mehr Spielanteile, zwingend waren ihre Aktionen aber nicht. Auch nicht in insgesamt fünf Überzahlsituationen, aus denen immerhin der Ehrentreffer durch Dominic Fuchs (52.) heraussprang. Allerdings bewahrte Morczinietz wenigstens zweimal sein Team vor einer höheren Pleite. Zufrieden zeigte sich Dorfens Coach Franz Steer: „Wir haben effektiv gespielt und konnten auf einen guten Torhüter Luca Endres aufbauen.“

Geretsried - Dorfen 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)

Tore: 0:1 (17:50) Franz (Susanj), 0:2 (21:14) Sodja (Kirsch), 0:3 (22:27) Lönnig (Dietrich), 0:4 (25:41) Sodja (Susanj, Vrba 4-4), 0:5 (27:27) Sodja (Vrba 4-4), 1:5 (51:35) Fuchs (May, Merl 5-4) – Strafminuten: ESCG 8, ESCD 22. – Zuschauer: 293.

