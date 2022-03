ESC-Coach Neal: „Es ist Zeit für mich, in Eishockey-Rente zu gehen“

Eishockey Bayernliga

Großes Bedauern herrscht bei den Geretsrieder River Rats über den Abschied von Trainer Randy Neal. Der 65-Jährige lobt den ESC („Selten einen so gut organisierten Verein gesehen“), gibt aber für die kommende Saison privaten Plänen den Vorzug.

Geretsried – Fast ein wenig verlegen wirkte Randy Neal, als er nach dem letzten Bayernliga-Match des Geretsrieder Eishockeyteams bei der Pressekonferenz im VIP-Raum des Heinz-Schneider-Stadions Rede und Antwort stand. Eigentlich hatte der Kanadier wohl seinen Abschied vom ESC gar nicht öffentlich verkünden wollen, doch der Ulmer Trainerkollege Martin Jainz kam ihm zuvor. Da blieb Neal gar nichts mehr anderes übrig, als die für die River Rats wenig erfreuliche Nachricht publik zu machen. „Das war jetzt ein super Abschluss für mich“, stellte der 65-Jährige fest. Immerhin hatten seine Schützlinge einen 0:3-Rückstand umgebogen und den Coach mit einem 7:4-Sieg verabschiedet. „Es ist aber Zeit für mich, in Eishockey-Rente zu gehen“, erklärte Neal. Als auch noch Peter Holdschik Neals menschliche und sportliche Kompetenz explizit betonte und im VIP-Raum Applaus aufbrandete, war der scheidende Trainer doch sichtlich gerührt.

Bereits vor einem Jahr hatte er nach dem unfreiwilligen Abschied beim TSV Peißenberg mit einem Karriereende geliebäugelt. Als ihn Ende Dezember der Anruf Holdschiks ereilte, der einen Nachfolger für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Rudi Sternkopf suchte, habe er sofort zugesagt: „Das Konzept des ESC hat mir gefallen.“ Am 5. Januar feierte er seinen Einstand an der Bande beim 3:2-Sieg in Königsbrunn. Insgesamt betreute Neal die River Rats in 15 Partien, verbuchte dabei acht Siege und sieben Niederlagen. Schnell hatte er erkannt, dass es einige taktische Dinge zu verbessern gab. „Das Forechecking haben die Jungs super angenommen“, freut sich der Trainer. An der Defensivarbeit im eigenen Drittel habe man auch gearbeitet. „Aber das ist schwierig, zu so einem Zeitpunkt in der Saison Dinge umzustellen“, weiß der 65-Jährige. Und natürlich hätten Verletzungen und Corona immer wieder für Probleme gesorgt: „Bei unserem 5:4-Sieg in Erding habe ich gedacht: ,Jetzt geht es richtig los!‘ Aber ein paar Tage später sind wieder einige Spieler ausgefallen“, berichtet Neal. Insgesamt habe er sein Saisonziel nicht ganz erreicht, räumt er ein: „Ich wollte unter die ersten Drei der Abstiegsrunde kommen.“

„Ich habe in mich hineingehört und festgestellt, dass ich jetzt eine Pause brauche“

Dennoch habe ihm die Arbeit in Geretsried viel Spaß gemacht. Das lag zum einen an der Mannschaft („Sehr guter Zusammenhalt“), zum anderen am ESC selbst: „Ich habe in meiner Karriere selten einen so gut organisierten Verein gesehen. Da stimmt alles – von oben bis unten.“ Als man ihn wegen einer Vertragsverlängerung gefragt habe, habe er lange überlegen müssen. „Aber ich habe in mich hineingehört und festgestellt, dass ich jetzt eine Pause brauche“, erklärt der Kanadier, der als Hausmeister an einer Grundschule in Peißenberg arbeitet. Im Herbst wird er offiziell in Rente gehen, hat aber schon ab August frei. Und auch ohne Eishockey wird ihm wohl kaum langweilig werden: „Ich habe einen neuen Wohnwagen gekauft und gehe mit meiner Frau auf Reisen.“

