ESC-Coach Neal: „Gegner soll sich nach uns richten“

Verstärkung für den Angriff: Routinier Florian Strobl (li.) steht den Geretsrieder River Rats in Pfaffenhofen am heutigen Freitag wieder zur Verfügung.

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Geretsrieder River Rats treten zum ersten Mal in dieser Saison gegen den EC Pfaffenhofen an

Geretsried – Erstaunlich, aber wahr: Obwohl es bereits Anfang Februar ist, stehen sich die Eishockeyteams aus Pfaffenhofen und Geretsried an diesem Freitag (20 Uhr) zum ersten Mal in dieser Bayernliga-Saison gegenüber. In der Vorrunde mussten Hin- und Rückspiel coronabedingt abgesagt werden, und bis zum Stichtag am 15. Januar fanden sich auch keine Nachholtermine. In der Abschlusstabelle lagen die Icehogs, die 19 ihrer 25 Partien verloren hatten, auf Rang 14 knapp vor Schlusslicht Ulm.

Auch in der Abstiegsrunde hat der ECP erst eine Partie absolviert, die beim EHC Königsbrunn mit 5:6 nach Verlängerung verloren ging. Ohnehin scheint beim Team um Topscorer Nick Endress und den Kanadiern Danny Hanlon und Connor Sanvido heuer der Wurm drin zu sein, gibt es doch mit dem Kanadier Steve Pepin schon den dritten Trainer nach Elmar Boiger und Andreas Bentenrieder.

Das alles interessiert Randy Neal jedoch wenig. „Ich kann nicht einschätzen, wie stark Pfaffenhofen ist“, sagt der Geretsrieder Trainer. Doch darum gehe es auch nicht: „Wir wollen mit unserem Forechecking dafür sorgen, dass sich jeder Gegner nach uns richten muss.“ Das klappte beim jüngsten 4:2-Heimsieg gegen Königsbrunn zumindest im Schlussdrittel. „Sehr positiv“, bewertet der Coach diesen Abschnitt. Zumal es dem 65-Jährigen vor allem darum geht, „dass wir unseren Gegnern nicht die Türe aufmachen“, sprich: möglichst wenig Gegentore zulassen.

In Pfaffenhofen müssen die River Rats weiterhin auf Stammtorhüter Martin Morczinietz verzichten. Ob Johanna May, die zuletzt sehr gut gehalten hat, oder Maximilian Freytag den Vorzug bekommt, will Randy Neal „nach dem Abschlusstraining entscheiden“. Froh ist der Kanadier, dass Routinier Florian Strobl seine Adduktorenzerrung überwunden hat. „Er hat wieder trainiert, aber wir warten bis zum Schluss, gehen auf Nummer sicher“, so Neal. Hoffnung hat er auch, dass Jakob Heigl (Schulter) bald ins Team zurückkehren wird, während Maximilian Hüsken (Fuß) und Junior Luis Huber (Daumen) weiterhin pausieren müssen.

