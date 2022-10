ESC-Coach Roth: „Bin maßlos enttäuscht“

Von: Thomas Wenzel

Nur ein einziges Mal konnten die River Rats um Josef Reiter (re.) Buchloes Torwart Johannes Wiedemann überwinden. Am Ende unterlagen die Geretsrieder mit 1:3. © hans lippert

Beim 1:4 gegen Buchloe haben die Geretsrieder River Rats bereits ihre fünfte Niederlage kassiert. Probleme sind die Chancenverwertung und Defensivschwächen.

Geretsried – Das Geretsrieder Eishockeyteam sitzt weiter im Tabellenkeller der Bayernliga fest. Auch gegen den bisherigen Nachbarn ESV Buchloe kassierten die River Rats am Sonntag eine 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)-Heimniederlage. Während Gästecoach Christoph Lerchner „richtig happy“ über den Arbeitssieg seiner Mannschaft war, zeigte sich Stefan Roth „maßlos enttäuscht“. Der ESC-Trainer kritisierte, „wir haben viel vermissen lassen, was am Freitag noch gut geklappt hat“. Leider habe sein Team keine passende Reaktion auf die 2:4-Niederlage in Ulm gezeigt: „Wir sind einfach im Torabschluss zu schwach – das ist unser größtes Manko“.

Tatsächlich konnte man den Geretsriedern Willen und Einsatz nicht absprechen. So ergaben sich bereits in der Anfangsphase gute Gelegenheiten, ehe Buchloe mit dem ersten ernsthaften Angriff das 1:0 gelang. Im ersten Powerplay scheiterte der ESC dann dreimal am guten Gästekeeper Johannes Wiedemann, während der eigene Torhüter Martin Morczinietz wegen einer Knieverletzung für Johanna May Platz machte (19.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang Marek Haloda dann im Nachschuss der 1:1-Ausgleich (23.).

Jetzt schien es, als könnten die Hausherren die Partie drehen, doch stattdessen leisteten sie sich zwei haarsträubende Fehler in der Defensive: Jeweils freistehend tauchten Lucas Spindler (26.) und Alexander Krafczyk (40.) vor dem ESC-Kasten auf und erhöhten auf 3:1. Für das Schlussdrittel stellte Coach Roth die Blöcke neu zusammen. Zwar blieb Geretsried weiter am Drücker, hochkarätige Chancen kamen aber nicht zustande oder Goalie Wiedemann war zur Stelle. Dazwischen bewahrte Torhüterin May ihr Team noch vor einem höheren Rückstand, war aber beim 1:4 durch Christian Wittmann (56.) chancenlos.

Geretsried - Buchloe 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) - Tore: 0:1 (12:30) Schorer (Krafczyk, Petrak), 1:1 (22:44) Haloda, 1:2 (24:53) Spindler (Petrak), 1:3 (39:26) Krafczyk (Schorrer). – Strafminuten: ESC 10, ESV 12. – Zuschauer: 312.