ESC-Coach Roth: „Jetzt wird es sich zeigen, wo es lang geht“

Von: Thomas Wenzel

Einen 7:4-Heimsieg feierten die River Rats um Stephan Englbrecht (re.) in der letztjährigen Bayernliga-Abstiegsrunde gegen Ulm. Heute gastierte der ESC bei den Devils. © hl

Bei den zum Saisonauftakt stark auftrumpfenden Ulmer Devils ist das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitag zu Gast. Doch die River Rats befinden sich nach dem ersten Saisonsieg im Aufwind.

Geretsried – Ist jetzt der Knoten geplatzt? Nach den drei Niederlagen zum Bayernliga-Auftakt feierte das Geretsrieder Eishockeyteam am vergangenen Sonntag beim EV Pegnitz den ersten Saisonsieg. Der gelang zwar erst mit 6:5 in der Verlängerung, aber immerhin. Stefan Roth stuft deshalb das anstehende Wochenende als wegweisend ein: „Jetzt wird sich zeigen, wo es lang geht für uns.“ Und natürlich hofft der Coach auf einen weiteren Sieg: „Wenn wir hinten aus der Tabelle herauskommen wollen, müssen wir gewinnen.“

Leichter gesagt, als getan, denn der VfE Ulm/Neu-Ulm, bei dem der ESC am heutigen Freitag zu Gast ist (20 Uhr) ist, ist das derzeitige Überraschungsteam der Liga. Drei Siege hat der letztjährige Abstiegskonkurrent in den ersten fünf Partien eingefahren, gewann gegen Erding (4:2), Pfaffenhofen (11:2) und in Buchloe (6:3) und steht derzeit auf Rang drei. Niederlagen gab es in Waldkraiburg (1:2 n.P.) und gegen Schweinfurt (2:6). Trainer Martin Jainz hat mit dem Tschechen Dominik Synek sowie Martin Podesva ein torgefährliches Duo; dazu gibt es einige Neuzugänge vom Oberligisten EV Lindau. „Ulm wird aggressiv spielen und uns von Beginn an unter Druck setzen“, warnt Stefan Roth vor den Hausherren.

Für seine Schützlinge gehe es deshalb in erster Linie darum, nach der 180 Kilometer langen Anreise hellwach aufs Eis zu gehen. „Das ist momentan sicher eine schwierige Situation, weil wir in jeder Partie anfangs in Rückstand geraten sind“, räumt der ESC-Coach ein. Doch es gebe genügend routinierte Akteure im Team, die mit einer derartigen Blockade umgehen könnten. „Es kann auch nicht sein, dass wir deshalb völlig verkrampfen“, sagt Roth.

Dass sein Team noch nicht so richtig in den Rhythmus gekommen ist, sieht der Übungsleiter nicht: „Man darf nicht vergessen, dass wir es in den ersten vier Partien mit Schongau, Königsbrunn und Kempten drei hochkarätige Klubs als Gegner hatten. Das war kein einfacher Start.“