ESC-Coach Roth: „Wir müssen über die Moral unsere Spiele gewinnen“

Von: Thomas Wenzel

Die Geretsrieder River Rats vor der Bayernliga-Saison 2022/23: (vorne, v.li.) Johanna May, Ondrej Horvath, Florian Strobl, Klaus Berger, Martin Köhler, Martin Morczinietz, Benedikt May, Xaver Hochstraßer, Josef Reiter, Michael Harrer, Maximilian Freytag, (Mitte, v.li.) Mannschaftsarzt Dr. Thomas Kauschke, Teammanager Alwin Albert, Paul Gania, Dominic Fuchs, Dominik Bursch, Bernhard Jorde, Matthias Hölzl, Trainer Stefan Roth, Betreuer Helmut Hochstraßer, Betreuer Helmut Hodolitsch, (hinten, v.li.) Felix Döring, Jakub Rezac, Luis Huber, Stephan Englbrecht, Hans Gerg, Daniel Merl, Jakob Heigl, Marek Haloda, Marco Peschek. © ESC

Unter ihrem neuen Trainer Stefan Roth peilen die Geretsrieder River Rats in der neuen Bayernliga-Saison wieder einen Platz unter den Top-Acht an. Doch dafür muss die Mannschaft fast immer an ihre Grenzen gehen und muss von Ausfällen verschont bleiben.

Geretsried – Als Peter Holdschik vor einigen Jahren den Posten des sportlichen Leiters beim ESC Geretsried übernahm, gab er die Parole aus: „Ich möchte, dass wie früher wieder ganz viele junge Geretsrieder in der Ersten Mannschaft spielen.“ Gut, Talente, die das Zeug für die Bayernliga haben, gibt es trotz fleißiger Nachwuchsarbeit im Heinz-Schneider-Eisstadion nicht gerade wie Sand am Meer. Aber peu á peu haben sich Youngster wie Johanna May, Paul Gania und Xaver Hochstraßer in den vergangenen beiden Spielzeiten ihre Plätze im Team der River Rats erkämpft; mit Luis Huber und Matthias Hölzl rücken jetzt weitere U20-Junioren nach, die ihre Chance bekommen sollen.

Die vom ESC-Vize verordnete Verjüngungskur hat jetzt auch den Trainerposten erreicht. Nach den routinierten Rudi Sternkopf und Randy Neal gibt es mit Stefan Roth (42) einen Coach, der noch am Anfang seiner Laufbahn steht. Der gebürtige Peißenberger hat zu aktiven Zeiten für seinen Heimatverein und kurzzeitig beim EC Peiting gespielt; als Übungsleiter im Herrenbereich war er je zwei Jahre bei den Landesligisten SC Forst und ESV Burgau tätig. Der Umgang mit jungen Leuten ist Roth ebenfalls nicht fremd, ist er doch hauptberuflich als Lehrer an einer Mittelschule tätig und hat zwei Söhne, die in Peißenberg selbst dem Puck hinterher jagen. „Ich bin ein Trainer, der mit den Spielern auf Augenhöhe spricht“, betont der B-Lizenz-Inhaber. „So verstehen sie am besten meine Vorgaben.“

Athletikcoach unterstützt das Sommertraining

Und der neue Mann an der Bande hat auch einige Neuerungen mitgebracht. So hat Roth das Sommertraining etwas anders aufgebaut als seine Vorgänger und dabei unter anderem mit Sebastian Jocham einen ausgebildeten Athletiktrainer engagiert, der zuvor einige Jahre für die Fußballer des TuS Geretsried tätig war und sich nun auf Eishockey spezialisiert hat. „Es geht darum, mit Hilfe von Utensilien wie zum Beispiel Bändern die Athletik und Stabilität der Sportler zu verbessern“, betont der Chefcoach.

Neue Taktik für eine stabile Defensive

Auch auf dem Eis gibt es ein neues System, mit dem die Defensive gestärkt werden soll. „Das habe ich mir nicht speziell für Geretsried ausgedacht, sondern habe es bei allen meinen bisherigen Mannschaften spielen lassen“, erklärt Roth, der seine früheren Trainer in Peißenberg und Peiting, Randy Neal und Leos Sulak, als Vorbilder nennt. Wichtig sei für ihn, „dass meine Spieler immer wissen, was sie in welcher Zone auf dem Eis tun müssen“. Unabhängig vom Konzept seien aber Kreativität und Beweglichkeit absolut erwünscht.

Seine erste Bayernliga-Station: der neue ESC-Trainer Stefan Roth (42). © hl

Über Personalmangel konnte sich der Trainer während der Vorbereitung nicht beklagen, hatte er doch fast durchgehend vier Blöcke zur Verfügung. So ist die Mannschaft erfreulicherweise fast komplett zusammen geblieben, denn mit Maximilian Hüsken (zum TEV Miesbach) gab es nur einen Abgang zu verzeichnen. Außerdem durften sich in den vergangenen Wochen neben den erwähnten einheimischen Junioren mit Hans Gerg und Felix Döring ein junger Tölzer und ein junger Garmischer beweisen. „Für die Punktspiele gehen wir auf drei Blöcke zurück, damit wir das Tempo hochhalten können“, stellt Roth jedoch klar, dessen Team zum Auftakt am Sonntag, 2. Oktober, den alten Rivalen EA Schongau zu Gast hat.

Verteidiger Rezac kommt aus Tschechien

Wer mit wem in welcher Reihe antreten wird, das hat er sich schon überlegt. „Aber im Endeffekt müssen wir sowieso immer schauen, wer gerade zur Verfügung steht“, sagt der 42-Jährige. Weil Topscorer Ondrej Horvath seit vergangenem Jahr auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist die zweite Kontingentstelle im Team neben dem tschechischen Verteidiger Marek Haloda freigeworden. Eigentlich hätten die ESC-Verantwortlichen gerne einen jungen Kanadier ins Heinz-Schneider-Eisstadion gelotst. „Aber das ist immer etwas unklar, was deren Spielstärke betrifft und ob sie den Sprung nach Europa machen wollen. Außerdem ist so ein Transfer nicht gerade günstig, was Flugkosten und Unterkunft betrifft“, sagt Peter Holdschik, der persönlich in Nordamerika weilte, um vor Ort mit Hilfe des früheren TuS-Stürmer Steven Schaefer den Markt zu sondieren. Am Ende ließen die River Rats doch wieder ihre guten Kontakte nach Tschechien spielen und holten mit Jakub Rezac (28) einen stabilen Verteidiger vom Zweitligisten Draci Sumperk.

Die Spiele müssen über die Moral gewonnen werden

„In Geretsried wird solide gearbeitet“, war somit auch der erste Eindruck von Stefan Roth. Natürlich gebe es noch Verbesserungsmöglichkeit, aber das sei in einem kleinen Verein eben auch immer eine Frage von Kapazitäten und Finanzlage. Das neu sanierte Eisstadion sei in jedem Fall eine gute Voraussetzung. Dass sich das Gesicht des Teams kaum verändert hat, empfindet der Übungsleiter als positiv. „Der Mannschaftsgeist ist top“, lobt der Coach. Dies sei enorm wichtig, „denn viele Konkurrenten werden vermutlich spielerisch besser sein und wir müssen deshalb über die Moral unsere Spiele gewinnen“.

Das hat in der Vorbereitung noch nicht einwandfrei funktioniert. „Die Niederlage gegen Schongau war ärgerlich“, meint Roth, zeigt sich aber mit Bilanz von zwei gewonnenen und zwei verlorenen Partie zufrieden. Natürlich sei es das erklärte Ziel, in der Bayernliga-Vorrunde den Sprung unter die Top-Acht und damit in die Aufstiegsrunde zu schaffen. „Aber das wird nicht einfach. Es wird kein leichtes Spiel für uns geben, niemand wird uns etwas schenken und wir müssen auch hoffen, dass bei uns alles rund läuft und immer alle Leistungsträger an Bord sind“, sagt der Trainer. Er selbst stuft den routinierten TEV Miesbach, den frisch aufgerüsten EHC Königsbrunn und seinen Heimatverein TSV Peißenberg als Favoriten auf die Meisterschaft ein. Vielleicht könnte den River Rats auf dem Weg zum großen Ziel auch eine gute Stimmung auf den Rängen helfen? „Das wäre auf jeden Fall super, wenn uns die Fans noch etwas mehr unterstützen würden“, meint Roth.

Auch in der Kabine wird über die Energiepreise geredet

Was den 42-Jährige abseits von Taktik, Technik und Personal nachdenklich macht, ist die nahe Zukunft des Eishockeys. „Über die steigenden Energiekosten wird natürlich überall diskutiert, auch hier im Verein und in der Mannschaft“, berichtet der Coach. Er hoffe, dass die Eissportler von Seiten der Stadt Geretsried trotz der schwierigen Situation die nötige Unterstützung bekommen. „Aber man weiß natürlich nicht, was die große Politik in dieser Hinsicht beschließen wird.“ Und dabei denkt Roth gar nicht in erster Linie an seine River Rats, sondern an den Eishockey-Nachwuchs: „Das hat man ja während der Corona-Pandemie gesehen, dass es nicht gut war, den Kindern ihren Sport wegzunehmen.“