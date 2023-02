ESC-Coach Tauber: „Haben uns auswärts deutlich leichter getan“

Gestrauchelt sind die Geretsrieder River Rats um Jakub Rezac (blau-gelbes Trikot) zuletzt zweimal. Am heutigen Freitag tritt der ESC in Pfaffenhofen an.

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel

Nach den jüngsten beiden Heimniederlagen hoffen die Geretsrieder River Rats im Freitagsspiel beim eC Pfaffenhofen auf die Trendwende

Geretsried – Mit drei Siegen war das Geretsrieder Eishockeyteam in die Bayernliga-Abstiegsrunde gestartet, musste jedoch zuletzt nach zwei Heimniederlagen gegen Schweinfurt (1:2) und Dorfen (2:3) sowie einem spielfreien Sonntag zusehen, wie die Konkurrenz in der Tabelle vorbeigezogen ist. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht angespannt, aber ruhiger als gewöhnlich“, hat Hans Tauber jun. festgestellt. Die jüngsten beiden Partien, räumt der ESC-Coach ein, „waren nicht das, was wir uns vorgestellt hatten“. In den beiden Partien am heutigen Freitag (20 Uhr) beim EC Pfaffenhofen und am Sonntag gegen den selben Gegner daheim (17.30 Uhr) „müssen wir jetzt eine Reaktion zeigen“. Taubers Erkenntnisse aus den jüngsten beiden Begegnungen: „30 Minuten Eishockey reichen nicht, und wir müssen von der ersten Minute an mit Kopf und Körper präsent sein.“

Während bei den River Rats die Formkurve leicht nach unten ging, haben die Pfaffenhofener in der Abstiegsrunde einen positiven Trend. Das Schlusslicht der Vorrunde gewann zuletzt in Waldkraiburg mit 7:5 und holte in Buchloe bei der 5:6-Niederlage nach Verlängerung einen Zähler. Überraschend dabei: Der Slowake David Hornak, gemeinsam mit dem Tschechen Jan Tlacil Anfang Januar zu den Eishogs gekommen, führt mit 16 Punkten (darunter 13 Assists) die allgemeine Scorerwertung an. „Pfaffenhofen hört nie auf zu spielen, auch wenn sie schon 0:3 zurückliegen“, warnt Hans Tauber. Besonders in Überzahl sei der ECP sehr effektiv. „Wir müssen hart, aber fair spielen und von der Strafbank wegbleiben“, betont der ESC-Trainer. Er hofft, dass seine Mannschaft bereits am heutigen Freitag wieder in die Spur findet: „Schade für unsere Zuschauer, aber wir haben uns in dieser Saison auswärts deutlich leichter getan.“

Personell sieht es gut aus bei den River Rats. Einige Akteure, die in der Vorwoche noch angeschlagen aufgelaufen waren, haben wieder Kraft getankt. Zudem kehren die Stürmer Daniel Bursch und Daniel Merl ins Team zurück. Fehlen wird neben Josef Reiter (Auslandsaufenthalt) voraussichtlich nur der erkrankte Michael Harrer.