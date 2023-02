ESC-Coach Tauber: „Nicht mehr der Musik hinterher laufen“

Von: Thomas Wenzel

Mit 7:0 setzten sich die Geretsrieder River Rats, denen im heutigen Heimspiel Torjäger Ondrej Horvath (re.) wieder zur Verfügung steht, in der Vorrunde gegen Pegnitz durch. hl © Hans Lippert

Zum Auftakt der Bayernliga-Abstiegsrunde empfangen die Geretsrieder River Rats an diesem Freitag um 19.30 Uhr den EV Pegnitz. Trainer Hans Tauber jun. fordert ein Sechs-Punkte-Wochenende, um frühzeitig die Weichen auf Klassenerhalt zu stellen.

Geretsried – „Natürlich wäre es schöner gewesen“, räumt Hans Tauber jun. ein, „wenn wir jetzt in den Play-offs gegen Miesbach spielen würden.“ Aber es mache keinen Sinn, daran einen Gedanken zu verschwenden, betont der Trainer des Geretsrieder Eishockeyteams: „Wir sind aber nunmal in der Abstiegsrunde, und da geht es einzig und allein darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt in der Bayernliga zu schaffen.“

Statt Miesbach und Peißenberg heißen die Gegner der River Rats nun also Buchloe, Schweinfurt, Dorfen, Waldkraiburg, Pegnitz und Pfaffenhofen. „Es gibt jetzt keine leichten Gegner mehr, denn alle Klubs fangen wieder bei Null an“, warnt Tauber. Wichtig werde es insbesondere sein, einen guten Start ins erste Abstiegsrunden-Wochenende hinzulegen. „Unser Ziel sind ganz klar sechs Punkte“, betont der Coach. Zu lange sei die Mannschaft in der laufenden Saison „der Musik hinterher gelaufen“. Jetzt wolle man den Spieß umdrehen, „und den Ton angeben“.

Seine Schützlinge hätten die Enttäuschung schnell weggesteckt, trotz der besten Punktzahl (40) seit dem Wiederaufstieg 2015 den Sprung in die Top-8 nicht geschafft zu haben. „Das Training war gut, die Jungs sind fokussiert, die Körperspannung ist hoch und jeder weiß, worum es geht“, hat Tauber festgestellt.

Nicht blenden lassen dürfe man sich auch vom 7:0-Erfolg im ersten Duell gegen den EV Pegnitz, der am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Heinz-Schneider-Stadion zu Gast ist. Die Oberfranken sind – benachteiligt durch ihr offenes Eisstadion – erst spät in die Gänge gekommen. Zuletzt unterlag die Mannschaft des neuen Trainers Petr Kukla nur knapp gegen Ulm (3:5), schlug Pfaffenhofen (2:1 n.V.) und verlor in Miesbach klar (0:8). Ein Augenmerk müssen die River Rats vor allem auf den Tschechen Roman Navarra haben, der mit 43 Punkten elftbester Scorer der Bayernliga-Vorrunde war.

Die Geretsrieder können nahezu in Bestbesetzung antreten. Im Vergleich zum letzten Punktspiel gegen Peißenberg (3:4) sind die Stürmer Ondrej Horvath und Daniel Bursch sowie Torfrau Johanna May wieder mit von der Partie. Es fehlt noch der erkrankte Daniel Merl.