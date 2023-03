ESC-Coach Tauber sauer: „Das geht überhaupt nicht“

Von: Thomas Wenzel

Kein Durchkommen gab es für Luis Huber (blaues Trikot) und die River Rats gegen das Waldkraiburger Abwehrbollwerk um Keeper Christoph Lode. Der ESC verlor mit 3:4. Foto: hl © hl

Das Geretsrieder Eishockeyteam hat weiterhin Probleme, im eigenen Stadion zu Punkten zu kommen. Beim 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) am Sonntag gegen den EHC Waldkraiburg kassierten die River Rats in der Bayernliga-Abstiegsrunde schon die vierte Heimniederlage in Folge. Außerdem verpassten sie die Chance, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen, während die zuvor abgeschlagenen Gäste nun wieder Hoffnung schöpfen.

Geretsried - „Wie wir im ersten Drittel aufgetreten sind, das geht überhaupt nicht“, ärgerte sich Hans Tauber jun.. Insbesondere von seinen Leistungsträgern sei er komplett enttäuscht, sagte der ESC-Coach: „Die Jungs waren mit dem Kopf nicht bei der Sache.“ Tatsächlich habe man die Partie schon nach drei Minuten so gut wie verloren gehabt. Die Waldkraiburger erwischten die Hausherren auf dem falschen Fuß und lagen durch Leon Judt (2.) und Florian Maierhofer (3.) schnell mit 2:0 vorne – sehr zur Freude der zahlreichen und lautstarken mitgereisten EHC-Fans. Es dauerte eine Weile, ehe Geretsried ins Spiel fand und auch Chancen verbuchte. Nach 15 Minuten folgte dann die nächste kalte Dusche in Form des 0:3 durch Leon Decker.

Für das zweite Drittel stellte Tauber die Blöcke etwas um. Die River Rats bemühten sich weiterhin, blieben aber anfällig für Breaks. Martin Köhler erzielte in Überzahl das 1:3 (26.), doch zwei Minuten später erhöhte der EHC auf 4:1 durch Maierhofer. Im Schlussabschnitt warfen die Geretsrieder alles nach vorne. Ondrej Horvath traf zum 2:4 (51.), weitere Möglichkeiten – unter anderem in drei Powerplays – blieben jedoch ungenutzt. So kam man nurmehr zum 3:4 durch Paul Gania. „Am Schluss ist uns die Zeit davongelaufen“, ärgerte sich Tauber, dessen Team in den verbleibenden drei Partien nun ausgerechnet noch gegen die drei stärksten Kontrahenten antritt.

Geretsried - Waldkraiburg 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) - Tore: 0:1 (1:08) Judt, 0:2 (2:46) Maierhofer (Neuert, Popelka), 0:3 (14:21) Decker (Hefke), 1:3 (25:59) Köhler (Rezac, Haloda 5-4), 1:4 (27:37) Maierhofer (Neuert, Popelka), 2:4 (50:33) Horvath (Strobl, Rezac 5-4), 3:4 (55:35) Gania. – Strafminuten: ESC 6, EHC 14. – Zuschauer: 410.