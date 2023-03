ESC: Das fünfte Gegentor war der Genickbruch

Von: Thomas Wenzel

Nach dem Anschlusstreffer durch Martin Köhler (li.) keimte bei den Geretsrieder River Rats noch einmal Hoffnung auf, doch am Ende unterlagen sie in Schweinfurt mit 3:8. © hl

Eine deutliche 3:8-Niederlage haben die Geretsrieder River Rats in Schweinfurt hinnehmen müssen und somit den Klassenerhalt immer noch nicht endgültig in der Tasche.

Geretsried – Die Lage für das Geretsrieder Eishockeyteam bleibt weiterhin bedrohlich: Am Sonntag unterlagen die River Rats beim ERV Schweinfurt klar mit 3:8 (1:3, 2:1, 0:4) und verpassten damit die vorletzte Chance, die für einen vorzeitigen Bayernliga-Klassenerhalt aus eigener Kraft noch nötigen zwei Punkte einzufahren. „So kann man nicht auftreten in unserer Situation“, ärgerte sich ESC-Trainer Hans Tauber jun. nach dem Match.

Ohne die Stürmer Klaus Berger und Jakob Heigl sowie Torhüter Martin Morczinietz angereist, wurden die Gäste schon nach drei Minuten kalt erwischt, als Dylan Hood die Unterfranken in Führung schoss. In der ersten Überzahlsituation gelang Ondrej Horvath jedoch der 1:1-Ausgleich (7.). „Letztlich haben wir uns von Schweinfurt den Schneid abkaufen lassen und billige Gegentore kassiert“, monierte Tauber mit Blick auf die Treffer zum 1:2 und 1:3 durch US-Boy Joey Sides (15./18.).

Im zweiten Abschnitt rappelten sich die Gäste noch einmal auf. Zwar musste man nach vier Minuten erneut durch Sides das 1:4 hinnehmen, doch Benedikt May (31.) und Martin Köhler (34.) sorgten mit ihren Toren wieder für Hoffnung im ESC-Lager. „Wir waren in der Folge dem 4:4 näher, als Schweinfurt einem fünften Treffer“, berichtete der Coach. Mit dem Unterschied, dass die Mighty Dogs das 5:3 erzielten – diesmal durch Dylan Hoods Glücksschuss gleich nach Wiederbeginn (42.). Obwohl noch jede Menge Zeit war, gingen bei den River Rats jetzt die Köpfe nach unten. „Das war der Genickbruch, ab da ging es dahin“, stellte Tauber verärgert fest. So hatten Sides mit seinem vierten Tor (55.), Nils Münzberg (56.) und Marcel Grüner (60.) keine Mühe, einen 8:3-Sieg für die Mighty Dogs herauszuschießen.

Die River Rats sind am kommenden Freitag spielfrei und müssen zuschauen, ob die Konkurrenz punktet. Am Sonntag bestreitet der ESC dann sein letztes Saisonspiel in Dorfen.

Schweinfurt - Geretsried 8:3 (3:1, 1:2, 4:0) - Tore: 1:0 (2:42) Hood (Marquardt, Hartl), 1:1 (6:31) Horvath (Köhler 5-4), 2:1 (14:32) Sides (Hood, Hartl), 3:1 (17:06) Sides (Hartl, Hood), 4:1 (24:40) Sides (Hartl, Hood), 4:2 (30:12) May (Horvath, Fuchs), 4:3 (33:54) Köhler (Strobl), 5:3 (41:54) Hood (Sides, Heckenberger), 6:3 (54:09) Sides (Hood, Hartl), 7:3 (55:00) Münzberg (Ostertag), 8:3 (59:17) Grüner (Masel). – Strafminuten: ERV 8, ESC 8. – Zuschauer: 456.