ESC: Der Tabellenführer war zu stark

Von: Thomas Wenzel

Penaltyreif gefoult wurde Benedikt May (Mi.) in dieser Szene, doch der Geretsrieder konnte den Strafstoß nicht verwandeln. Am Ende unterlag der ESC in Miesbach mit 3:6 © scholle

Nur zu Beginn hielten die Geretsrieder River Rats gut mit in Miesbach. Am Ende stand eine klare 3:6-Niederlage beim Bayernliga-Spitzenreiter.

Miesbach/Geretsried – Nach fünf Siegen in Folge hat das Geretsrieder Eishockeyteam wieder eine Niederlage einstecken müssen: Am Freitagabend unterlagen die River Rats beim TEV Miesbach mit 3:6 (2:4, 0:1, 1:2). „Miesbach ist im Stil eines Tabellenführers aufgetreten und hat seine Stärken ausgespielt“, stellte Hans Tauber jun. fest, der mit dem Auftritt seines Teams nicht unzufrieden war. „Allerdings haben wir uns zu viele individuelle Fehler geleistet“, bedauerte der Coach.

Die rund 440 Zuschauer sahen ein spektakuläres erstes Drittel. Bereits nach 20 Sekunden brachte Martin Köhler die Gäste in Führung, doch nur 30 Sekunden später glich Patrick Asselin für Miesbach zum 1:1 aus. Durch Treffer von Stefano Rizzo (4.) und Nick Endreß in Unterzahl (6.) zogen die Hausherren schließlich auf 3:1 davon. Und nur zwei Minuten später brachte Ondrej Horvath den ESC auf 2:3 heran. Kurz vor der ersten Pause vergab Benedikt May bei einem an ihm verschuldeten Penalty die Möglichkeit zum Ausgleich. „Nicht nur deshalb waren wir nah dran am Ausgleich“, berichtete Tauber.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Ales Furch auf 4:2 für die Gastgeber. In der Folge wechselten sich die Akteure beider Mannschaften fast permanent auf der Strafbank ab – auch weil die Schiedsrichter etwas kleinlich entschieden.

Obwohl die Gäste gut ins Schlussdrittel starteten, bauten die Miesbacher durch Tore von Asselin (43.) und Benedikt Pölt (47.) ihre Führung auf 6:2 aus. „Wir hatten in den Unterzahlsituationen im zweiten Drittel Kraft gelassen“, räumte Tauber ein. So gelang dem ESC durch das 3:6 von Köhler (50.) lediglich noch eine Resultatsverbesserung.

Miesbach - Geretsried 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) - Tore: 0:1 (0:20) Köhler (Horvath, Rezac), 1:1 (0:50) Asselin (Endreß), 2:1 (3:07) Rizzo (Asselin, Endreß), 3:1 (5:18) Endreß (Bergmann 4-5), 3:2 (8:38) Horvath (Köhler, Haloda), 4:2 (32:41) Furch (Bacher), 5:2 (42:49) Asselin (Thyroff), 6:2 (46:06) Pölt (Hüsken), 6:3 (49:32) Köhler (May, Haloda).

Strafminuten: TEV 18, ESC 18. – Zuschauer: 440.