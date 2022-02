ESC: Die Arbeit ohne Scheibe ist wichtig

Von: Thomas Wenzel

Revanchieren möchten sich die Geretsrieder River Rats um Michael Harrer (re.) gegen Sonntags-Gegner Schweinfurt für die beide erlittenen Niederlagen. © hans lippert

Die Bilanz der Geretsrieder River Rats gegen den ERV Schweinfurt ist nicht gerade überragend. Das soll sich im Heimspiel am Sonntag ändern.

Geretsried – Eine Videoanalyse kann sehr aufschlussreich sein. Auch Randy Neal machte einige interessante Beobachtungen, nachdem er sich eine Aufzeichnung der jüngsten Auswärtspartie des Geretsrieder Eishockeyteams in Erding besorgt hatte. „Die Arbeit ohne Scheibe ist ein Schwachpunkt. Da sind wir nicht konstant“, stellte der ESC-Coach fest. Es sei nun mal der Schlüssel zum Erfolg, wenn man sich auch ohne Puckbesitz taktisch klug auf dem Eis bewege. Wobei Neal insgesamt mit dem Auftritt der River Rats bei ihrem 5:4-Sieg in der Verlängerung in Erding zufrieden war. „Auswärts spielen wir generell sehr ordentlich. Das müssen wir jetzt auch einmal daheim zeigen“, betont der 65-Jährige auch mit Blick auf die jüngste 2:5-Heimniederlage gegen Dorfen („Da haben wir schlecht gespielt“).

Gelegenheit, die Fans wieder zu versöhnen, gibt es an diesem Sonntag. Ab 17.30 Uhr ist der ERV Schweinfurt im Heinz-Schneider-Eisstadion zu Gast – ein Konkurrent in der Bayernliga-Abstiegsrunde, der ebenfalls frühzeitig den Klassenerhalt klar machen möchte. Zuletzt gewann der derzeitige Tabellenvierte in Ulm mit 7:6, hatte aber gegen Erding mit 1:4 das Nachsehen. Ungern erinnert sich Randy Neal an das erste Duell am 28. Januar: „In Schweinfurt waren wir die stärkere Mannschaft, haben sie aber zum Toreschießen eingeladen und mit 3:5 verloren.“ Auch das Heimspiel in der Vorrunde ging gegen das Team um Topscorer Dylan Hood mit 5:6 verloren. „Entscheidend wird sein“, sagt der ESC-Coach, „dass wir sie unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen.“

Mithelfen soll wenn möglich auch wieder Jakob Heigl, der mehrere Wochen wegen einer Schulterverletzung pausieren musste. „Er hat wieder voll mittrainiert, aber ihm fehlt natürlich noch Kondition“, berichtet Neal. Wie in Erding möchte der Kanadier wieder drei Blöcke sowie eine zusätzliche vierte Sturmreihe aufbieten. Damit das nachträgliche Videostudium auch dieses Mal eine Freude wird.

