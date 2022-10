ESC: Die ersten zwei Punkte eingefahren

Von: Thomas Wenzel

Gleich drei Tore steuerte der unermüdliche Ondrej Horvath (re.) zum Geretsrieder Sieg in Pegnitz bei. © hl

Nach einer wiederum verpatzten Startphase und zwischenzeitlichen Rückschlägen durften die Geretsrieder River Rats mit dem 6:5 nach Verlängerung beim EV Pegnitz endlich ihren ersten Saisonsieg feiern.

Pegnitz/Geretsried – Von der weitesten Auswärtsfahrt in der Bayernliga wollte das Geretsrieder Eishockeyteam auf keinen Fall mit leeren Händen heimkehren. Dies ist auch gelungen, wenngleich es statt der erhofften drei nur zwei Punkte gab: Mit 6:5 (1:2, 2:2, 2:1) nach Verlängerungen gewannen die River Rats beim EV Pegnitz. „Mit diesem Spiel kann ich nicht zufrieden sein“, betonte jedoch Stefan Roth. Wieder einmal hatte seine Mannschaft die Startphase vermasselt, lag nach sechs Minuten durch Tore von Patrick Dzemla (3.) und Daniel Sonnenberg (5.) mit 0:2 zurück. „Wir machen uns jedes Mal das Leben selbst schwer, weil wir einem Rückstand hinterherlaufen müssen“, haderte der ESC-Coach, der den ersten Abschnitt „als unser bislang schlechtestes Drittel“ bezeichnete.

Zwar brachte Jakob Heigl die Gäste auf 1:2 heran (10.), doch Sonnenberg erhöhte nach Wiederbeginn auf 3:1 (26.). Michael Harrer (29.) und Ondrej Horvath in Überzahl (37.) sorgten für den erfreulichen 3:3-Ausgleich. Doch statt jetzt das Heft in die Hand zu nehmen, kassierten die Geretsrieder das 3:4 durch Navarra (39.) und legten Ondrej Holomek (49.) das fünfte Pegnitzer Tor auf. „Positiv war wiederum, dass wir uns niemals haben hängen lassen“, lobte Roth. Marek Haloda (50.) und Horvath (52.) sorgten noch für den 5:5-Ausgleich. Der Siegtreffer gelang dem unermüdlichen Horvath dann allerdings erst in der Overtime (63.).

Pegnitz - Geretsried n.V. 5:6 (2:1, 2:2, 1:2) - Tore: 1:0 (2:54) Dzemla, 2:0 (5:03) Sonnenberg 5-3), 2:1 (9:42) Heigl (Berger, Fuchs), 3:1 (25:36) Sonnenberg 5-4), 3:2 (28:29) Harrer (Hochstraßer), 3:3 (36:07) Horvath (Bursch 5-4), 4:3 (38:07) Navarra, 5:3 (48:07) Holomek, 5:4 (49:311) Haloda (Merl, Harrer), 5:5 (51:11), Horvath (Köhler), 5:6 (62:02) Horvath. – Strafen: EVP 12, ESC 8. – Zuschauer: 77.