ESC Geretsried: „Das ist für uns ein kleines Finale“

Auf mehr Widerstand als erwartet stießen die River Rats um Dominik Meierl (li.) im jüngsten Heimspiel gegen Germering, das mit 1:2 ve rloren ging. Will der ESC noch den achten Platz erklimmen, ist ein Sieg in Pegnitz Pflicht.

Eishockey: Bayernliga

Geretsried – Mit der ebenso peinlichen wie unerwarteten Heimniederlage gegen Schlusslicht Wanderers Germering (1:2) hat der ESC Geretsried am Sonntag den Sprung auf Platz acht in der Bayernliga verpasst. Die Chance, neben dem vorzeitigen Klassenverbleib auch den Einzug in die Verzahnungsrunde mit den Oberligisten zu schaffen, ist dennoch weiter gegeben. Dazu müssen die River Rats morgen beim Mitkonkurrenten EV Pegnitz (Beginn 17.30 Uhr im Konrad-Lohr-Freizeitzentrum) aber unbedingt punkten.

Die Geretsrieder Niederlage gegen Germering war umso ärgerlicher, weil die unmittelbaren Konkurrenten EV Moosburg (3:4 gegen Schongau), EHF Passau (0:4 gegen Erding) und EV Pegnitz (3:6 in Miesbach) ebenfalls patzten.

Obwohl Trainer Florian Funk morgen auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann, macht ein Umstand die Angelegenheit nicht einfacher. Denn bislang schaut die Bilanz gegen die Oberfranken grauenhaft aus. In 14 Aufeinandertreffen gab es bislang nur einen Sieg für die Geretsrieder Mannschaft bei einem Verhältnis von 36:58 Toren. „Das ist für uns ein kleines Finale. Wer gewinnt, hat wohl die besten Karten den achten Platz zu erklimmen. Für beide Teams ist alles offen“, erklärt der ESC-Coach. Denn der EV Moosburg, augenblicklicher Achter mit einem Zähler Vorsprung vor dem ESC-Team, gastiert morgen beim Tabellenzweiten Memmingen.

Durchwachsen ist bislang die Heimbilanz der Nordbayern. Von den elf Begegnungen vor eigener Kulisse gewannen sie nur fünf. Trotz seiner 41 Jahre ist Markus Schwindl der Top-Scorer des EVP mit 35 Punkten (16 Tore/19 Assists), gefolgt vom lettischen Kontingentspieler Aleksandrs Kercs (23/11) und Sergej Hausauer (3/19).

Erstmals spielberechtigt ist Robin Niedermeier. Der 22-jährige Neuzugang durchlief alle Nachwuchsstationen beim Oberligisten ECC Preußen Berlin und spielte zuletzt beim EHC Bayreuth 1b in der Landesliga. Sein Studium absolviert der Verteidiger in Bayreuth.

„Wir dürfen uns nicht das gleiche Problem wie gegen Germering leisten und trotz unser zahlreichen Chancen zu wenig Tore schießen“, meint Funk, der noch ein Manko seiner Truppe ausgemacht hat. „Flach schießen – das können wir nicht.“ Könnte aber der Schlüssel sein, aus der Pegnitzer Freiluftarena endlich einmal etwas Zählbares mitzubringen.

River Rats Geretsried

Albanese, Iszovics – Dornbach, Jorde, Meiller, Poch, Schlager, Tauber, Wiedenbauer – Berger, Bursch, Fuchs, Horvath, Hüsken, M. Köhler, Lauer, Lechner, May, Meierl, Ott, L. Rizzo, Wischnewsky.