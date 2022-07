Jakub Rezac: ESC Geretsried vertraut auf tschechische Defensivstärke

Von: Thomas Wenzel

Der Vertrag ist unterschrieben: Mit dem 28-jährigen Jakub Rezac kommen die Geretsrieder River Rats einen spielstarken tschechischen Verteidiger. © River Rats

ESC Geretsried verpflichtet Jakub Rezac (28) für die zweite Kontingentstelle

Geretsried – Der ESC Geretsried setzt auch in der kommenden Bayernliga-Saison auf die bewährte tschechische Eishockeyschule: Statt des ursprünglich angedachten Transfers eines Verteidigers aus Kanada verstärkt nun mit Jakub Rezac (28) noch ein zweiter Abwehrspieler aus Tschechien die Mannschaft von Trainer Stefan Roth.

Tschechische Defensivstärke

Möglich geworden war die Verpflichtung, weil der langjährige Topscorer Ondrej Horvath mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und somit eine der beiden erlaubten Kontingentstellen frei geworden ist. Und weil deutsche Defender rar sind, hatten sich die Verantwortlichen alsbald im Ausland auf die Suche gemacht. „Wir haben viele Gespräche geführt und diverse Optionen ausgelotet“, teilt ESC-Vize Peter Holdschik mit. Auch Klubchef Markus Janka wäre für den Transfer eines jungen Kanadiers aufgeschlossen gewesen. „Aber es gab am Ende zu viele Unwägbarkeiten.“ Dazu zählt sicher auch, dass es nicht immer leicht einzuschätzen ist, wie stark die nordamerikanischen Minor-Leagues im Vergleich zur deutschen Bayern- und Oberliga sind.

Defensiv orientierter Mann

„Am Ende haben sich unsere traditionell guten Kontakte zum tschechischen Eishockey ausgezahlt“, freut sich Holdschik und betont: „Jakub Rezac war unser absoluter Wunschkandidat.“ Und auch Janka betont, „dass wir bewusst einen defensiv orientierten Mann gesucht haben, der das Aufbauspiel vorantreiben kann“.

Vorzüge bestätigt

Dass der 28-jährige Neuzugang diese Vorzüge hat, wurde dem ESC unter anderem vom früheren TuS-Stürmer Tomas Valasek bestätigt. Er trainierte Rezac im Nachwuchs des HC Zlin, wo der Verteidiger 2010/11 die tschechische U 18-Meisterschaft holte. Und noch besser bekannt ist der Neuzugang mit ESC-Abwehrmann Marek Haloda, mit dem er gemeinsam bei Draci Sumperk gespielt hat. Während Haloda 2020 nach Geretsried wechselte, blieb Rezac nach dem Aufstieg bei den „Drachen“. Mittlerweile hat er 214 Partien in der 3. (unter anderem auch beim VHK Vsetin) und zuletzt 57 in der 2. Liga absolviert. In der abgelaufenen Saison verbuchte der 1,81 Meter große und 79 Kilogramm schwere Defender in 37 Begegnungen 5 Scorerpunkte und 20 Strafminuten.

Peter Holdschik spricht von einem „Transfercoup“ und freut sich schon auf die Ankunft von Rezac im August: „Er ist ein durchtrainierter Sportler und wird mit seiner technischen Stärke eine wichtige Rolle in unsere Defensive übernehmen.“