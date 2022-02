ESC hat Chancen für vier Spiele

Von: Thomas Wenzel

In der Verlängerung erzielte Dominic Fuchs (Mi.) in Pfaffenhofen den 5:4-Siegtreffer für die River Rats. © hl

Obwohl die Geretsrieder River Rats die Partie in Pfaffenhofen dominierten und viele gute Tormöglichkeiten herausarbeiteten, mussten sie sich mit nur zwei Punkten begnügen: Der 5:4-Sieg gelang dem ESC erst in der Verlängerung.

Pfaffenhofen/Geretsried – Schwerer als erwartet tat sich das Geretsrieder Eishockeyteam am gestrigen Freitagabend im Bayernliga-Abstiegsrunden-Match beim EC Pfaffenhofen – allerdings nur was das Toreschießen betraf: Am Ende feierten die River Rats, die auf Bernhard Jorde, Martin Morczinietz, Maximilian Hüsken und Jakob Heigl verzichten mussten, dennoch in der Verlängerung einen 5:4 (1:2, 3:2, 0:0)-Erfolg. „Wir waren die dominierende Mannschaft, haben viel Druck gemacht und hatten Chancen für vier Spiele“, berichtete Randy Neal. Der ESC-Coach zählte allein vier Pfostenschüsse seiner Schützlinge, rügte allerdings die kurzen Aussetzer in der Defensive, die viermal bestraft wurden. „Das waren wichtige zwei Punkte für uns“, freute sich der Kanadier.

Wieder einmal erwischten die Geretsrieder einen guten Start und lagen durch Michael Harrer nach drei Minuten mit 1:0 vorne. Doch noch im ersten Drittel schaffte Elias Weber zuerst den Ausgleich (12.) und brachte dann die Icehogs auch noch in Führung (15.). Im zweiten Abschnitt ging es hin und her. Florian Strobl (24.) und Martin Köhler (29.) sorgten für eine 3:2-Führung der River Rats, doch Jakob Felsöci gelang das 3:3 (34.). Erneut Harrer traf zum 3:4 (36.), doch David Felsöci glich zum 4:4 aus (40.). Maximilian Freytag kam jetzt für die verletzte Torhüterin Johanna May. Im Schlussabschnitt gingen beide Mannschaften in mehreren Überzahlsituationen leer aus, so dass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Hier erzielte Dominic Fuchs dann den umjubelten 5:4-Siegtreffer für den ESC.

Pfaffenhofen - Geretsried n.V. 4:5 (2:1, 2:3, 0:0)

Tore: 0:1 (2:29) Harrer (Reiter, Hochstraßer), 1:1 (11:20) Weber, 2:1 (14:03) Weber, 2:2 (23:34) Strobl (Haloda), 2:3 (28:02) Köhler (Berger, May), 3:3 (33:49) J. Felsöci, 3:4 (35:08) Harrer (Bursch), 4:4 (38:35) D. Felsöci, 4:5 (62:17) Fuchs (Reiter, Harrer). – Strafminuten: ECP 16, ESC 12.

