ESC: Horvath trifft nach 52 Sekunden in der Verlängerung

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Zwei Tore und eine Vorlage steuerte Benedikt May (re.) zum 4:3 n.V.-Sieg der River Rats am Freitag in Kempten bei. hl © Hans Lippert

Die Geretsrieder River Rats haben sich in Kempten für ihre harte Arbeit mit einem 4:3-Erfolg in der Verlängerung belohnt - auch wenn vielleicht sogar drei Punkte möglich gewesen wären.

Kempten/Geretsried – Mit seinem dritten Sieg in Folge hat das Geretsrieder Eishockeyteam einen weiteren Schritt in Richtung Bayernliga-Meisterrunde (sprich: Platz acht) gemacht: Am Freitagabend gewannen die River Rats in der Verlängerung mit 4:3 (0:1, 2:0, 1:2) beim ESC Kempten. „Die Jungs haben sich wieder voll reingehauen, viele Schüsse geblockt und sich letztendlich für ihre harte Arbeit auch verdientermaßen belohnt“, sagte Trainer Hans Tauber jun. und ergänzte: „Ich bin mit den zwei gewonnenen Punkten zufrieden, auch wenn es drei hätten sein können.“

Die Hausherren begannen unter ihrem neuen Trainer Harald Waibel (für Brad Miller) stürmisch und gingen nach drei Minuten durch Michel Maaßen in Führung. „Kempten hat schon enorme Qualitäten im Angriff. Da hatten wir anfangs wirklich Schwierigkeiten“, berichtete Tauber. Für das zweite Drittel stellte der ESC-Trainer sein Team taktisch neu ein, woraufhin die Gäste dominierten. Schon nach 55 Sekunden gelang Benedikt May das 1:1, und derselbe Spieler brachte dann in der 31. Minute die Gäste mit 2:1 in Führung.

Als Xaver Hochstraßer nach 54 Minuten sogar das 3:1 gelang, schienen die Weichen auf Sieg gestellt. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir die bessere Mannschaft“, betonte der Coach, der seinem Torhüter Martin Morczinietz ein Sonderlob ausstellte. Doch Kempten drehte noch einmal auf und glich durch „zwei unglückliche Gegentore“ (Tauber) von Lars Grözinger (54.) und Rostislav Martynek (57.) zum 3:3 aus. Wieder einmal war es dann Ondrej Horvath, der nach 52 Sekunden in der Verlängerung den Geretsrieder Treffer zum umjubelten 4:3-Sieg erzielte.

Kempten - Geretsried n.V. 3:4 (1:0, 0:2, 2:1) - Tore: 1:0 (2:05) Maaßen (Schirrmacher), 1:1 (20:55) May (Horvath), 1:2 (30:56) May (Horvath), 1:3 (53:03) Hochstraßer (Merl, Reiter), 2:3 (53:49) Grözinger (Koberger), 3:3 (56:31) Martynek (Zimmer), 3:4 (60:52) Horvath (May, Rezac). – Strafminuten: ESCK 8, ESCG 8. – Zuschauer: 420.