ESC ist gewarnt: Ulm im Aufwärtstrend

Von: Thomas Wenzel

Auf ein Comeback von Stürmer Jakob Heigl (li.) hoffen die River Rats für ihr heutiges Match in Ulm. © hans lippert

Seit ihrem Wechsel auf der Trainerbank haben die Ulmer Devils zwei Siege und nur eine knappe Niederlage eingefahren. Die Aufgabe für die Gäste aus Geretsried dürfte also nicht ganz einfach werden.

Geretsried – Plötzliche Trainerwechsel während einer Saison sind auch im Eishockey keine Seltenheit. Ob’s immer hilft, ist die Frage. Im Fall des Geretsrieder Bayernliga-Konkurrenten EHC Königsbrunn konnte der vorhergehende Abwärtstrend auch vom neuen Coach Sven Rampf nicht gestoppt werden. Beim VfR Ulm/Neu-Ulm, am heutigen Freitag um 19.30 Uhr Gastgeber der River Rats, dagegen schon: Unter dem neuen Übungsleiter Alexander Jäger blühte das Dauerschlusslicht der Tabelle geradezu auf, schlug zweimal die Königsbrunner (4:3, 9:4) und verlor zuletzt gegen den ERV Schweinfurt nur knapp mit 6:7. „Da ist ein eindeutiger Aufwärtstrend zu erkennen. Wir sind gewarnt“, stellt deshalb Randy Neal vor dem Duell beim Tabellenfünften fest. Explizit weist der Geretsrieder Coach auf die gefährliche erste Angriffsreihe der Devils mit dem Tschechen Dominik Synek (13 Scorerpunkte) und Martin Podesva hin: „Auf sie müssen wir besonders aufpassen.“ Das letzte Match in Ulm am 5. November gewannen die River Rats mit 5:4; das geplante Hinspiel in der Bayernliga-Abstiegsrunde wurde auf den 2. März verlegt.

Mit dem jüngsten Auftritt seiner Schützlinge in Erding war Neal insgesamt zufrieden. Immerhin gewann der ESC beim Spitzenreiter mit 5:4 in der Verlängerung und erzielte auswärts fünf Treffer. Bewährt hat sich nach Ansicht des Trainers die Aufstellung, die er deshalb für das Ulm-Gastspiel beibehalten möchte: „Wir wollen mit drei Blöcken und einer zusätzlichen vierten Sturmreihe antreten.“

Ob er dafür genügend Personal zur Verfügung hat, wird sich nach dem Abschlusstraining zeigen. Die Junioren stehen möglicherweise wegen einiger Verpflichtungen in der U20-Bayernliga nicht zur Verfügung. Dafür ist seit vergangenem Wochenende Maximilian Hüsken wieder an Bord. Und auch Jakob Heigl hat nach seiner Schulterverletzung wieder das Training aufgenommen und könnte in Ulm sein Comeback geben.

