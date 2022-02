ESC: Mehr Traffic vor den Toren erwünscht

Von: Thomas Wenzel

Einsatz fraglich: Geretsrieds Torhüter Martin Morczinietz (Mi.) hat sich zuletzt in Schweinfurt verletzt und muss eventuell gegen Königsbrunn aussetzen. © hans lippert

River Rats-Coach Randy Neal setzt im Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn auf bessere Chancenverwertung der Geretsrieder Offensive.

Geretsried – In dieser Woche hat sich Randy Neal live ein Oberliga-Match in Landsberg (wo sein Sohn Dennis verteidigt) und ein NHL-Match im Fernsehen angeschaut. Beide Male gab es auffällig viele gute Torhüterparaden. „Es war einfach zu wenig Traffic vor den Toren“, erkannte der Kanadier sogleich mit geschultem Trainerauge. Genau diesen Punkt möchte der Coach auch bei den Geretsrieder River Rats verbessern. „Wir müssen die gegnerischen Torwart mehr beschäftigen und auch unsere Nachschüsse besser verarbeiten“, so die Erkenntnis Neals aus den jüngsten beiden Niederlagen gegen den TSV Erding (3:4 n.P.) und beim ERV Schweinfurt (3:5).

Prinzipiell sei er mit dem Spielaufbau seiner Schützlinge zufrieden, weil sie viele Chancen herausarbeiten. „Aber wir haben Schwierigkeiten vor dem gegnerischen Tor“, räumt der 65-Jährige ein. Und weil seine Mannschaft nicht darauf vertrauen könne, in jedem Match viele Tore zu erzielen, müsse man schlichtweg die Gegentreffer-Quote senken. „Die Disziplin in der Defensive beginnt im Kopf“, betont Neal.

Die Fortschritte, die er im Training beobachtet hat, sollen nunmehr im Bayernliga-Abstiegsrunden-Duell am heutigen Freitag gegen den EHC Königsbrunn (19.30 Uhr) umgesetzt werden. „Ich erwarte, dass wir gewinnen“, stellt der Coach klar. In der Vorrunde habe man zweimal gegen die Pinguine ordentlich gespielt und auch jeweils knapp gewonnen (4:3 n.V., 3:2). Die Schwaben, die die Meisterrunde nur um zwei Punkte verpassten, taten sich zum Start der Abstiegsrunde ebenfalls schwer: Das Team von Trainer Andreas Becher gewann gegen Pfaffenhofen (6:5 n.V.), verlor aber daheim gegen Schweinfurt (2:3).

Bei den River Rats ist der Einsatz von Torhüter Martin Morczinietz wegen einer Beinverletzung sowie von Xaver Hochstraßer (krank) fraglich. Florian Strobl ist wegen Adduktorenproblemen noch in Behandlung; Jakob Heigl und Maximilian Hüsken fallen weiterhin aus.

