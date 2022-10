ESC: Raus aus der Misere – aber ohne Stefan Roth

Von: Thomas Wenzel

Rücktritt nach nur sieben Spieltagen: Trainer Stefan Roth (hinten, li.) steht den Geretsrieder River Rats aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung. © hans lippert

Vor dem wichtigen Freitags-Heimspiel gegen den TEV Miesbach ereilt die Geretsrieder River Rats eine schlechte Nachricht: Trainer Stefan Roth verlässt den Verein aus familiären Gründen. Übergangsweise wird der frühere Pressesprecher Kevin Olivo den ESC coachen.

Geretsried – Peter Holdschik ist nicht zu beneiden. Bereits während der vergangenen Bayernliga-Saison musste er für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Coach Rudi Sternkopf unerwartet einen Nachfolger finden – der in Person von Randy Neal dann ein Glücksgriff war. Und auch jetzt bleibt dem 2. Vorsitzenden des ESC Geretsried nichts übrig, als sich auf die Suche nach einem neuen Trainer zu begegeben: Stefan Roth hat am Montag aus familiären Gründen um seine Ablösung gebeten. „Leider ist eine Situation entstanden, in der ich mich nicht mehr zu 100 Prozent aufs Eishockey konzentrieren kann“, erklärt der Peißenberger, der sein Amt erst im Frühjahr übernommen hatte. Die jetzige Entscheidung habe nichts mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun und sei ihm nicht leicht gefallen, betont der 42-Jährige.

Kevin Olivo, Interimscoach der Geretsrieder River Rats © Archiv

„Ich bedauere Stefans Rückzug sehr. Aber es gibt Dinge im Leben, die wichtiger sind als Eishockey“, sagt Holdschik. Bei der Verabschiedung am Dienstag sei noch einmal deutlich geworden, dass Trainer und Mannschaft gut zusammengepasst haben: „Er hatte ein gutes Standing.“ Bei der Suche nach einer Übergangslösung sei er wieder einmal bei Kevion Olivo vorstellig geworden: „Er ist mein absoluter Joker.“ Der frühere ESC-Torhüter und Pressesprecher habe sich bereit erklärt, für ein bis zwei Wochen auszuhelfen. „Mehr ist aus beruflichen Gründen bei ihm leider nicht drin“, bedauert der ESC-Vize. Einen konkreten Plan für die Suche nach einem neuen Coach habe er noch nicht: „Wenn alle Stricke reißen, müssten wir halt eine interne Lösung finden.“

Holdschik war in dieser Woche wie angekündigt auch damit beschäftigt, mit der Mannschaft im gesamten und einzelnen Akteuren Gespräche über die sportlich unbefriedigende Lage zu führen. „Jedem ist bewusst, wie unsere Situation aussieht“, so die Erkenntnis des 2. Vorsitzenden. Er habe auch die bisher gezeigten Leistungen der Spieler kritisch hinterfragt: „Die Ergebnisse werden wir dann auf dem Eis sehen.“

Zum ersten Mal am heutigen Freitag, wenn um 19.30 Uhr der alte Rivale TEV Miesbach im Heinz-Schneider-Eisstadion aufkreuzt. Die Mannschaft von Michael Baindl gilt als Titelkandidat, hat von sechs Partien fünf gewonnen. Vor allem im Angriff hat sich der letztjährige Vize-Meister mit Torjäger Nick Endress (vom EC Pfaffenhofen), dem Ex-Geretsrieder Maximilian Hüsken und dem Tschechen Ales Furch verstärkt. „Wer weiß, vielleicht kommt so Gegner jetzt gerade zu rechten Zeit“, erinnert Holdschik an das letzte Duell gegen den TEV vor einem Jahr, das die River Rats überraschend mit 6:5 nach Verlängerung gewannen. Allerdings muss Interimscoach Olivo auf die verletzten Martin Morczinietz und Jakob Heigl (beide Knie) sowie Daniel Merl (Gehirnerschütterung) verzichten.