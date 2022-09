ESC-Routinier Florian Strobl: „Der neue Trainer passt prima zu uns“

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Im „Interview der Woche“ spricht Florian Strobl über das jüngste Derby gegen seinen Ex-Verein Bad Tölz, den neuen Coach Stefan Roth und die Aussichten der Geretsrieder River Rats in der Punkterunde.

Geretsried – Einige schöne Tore bekamen die fast 800 Zuschauer am Sonntagabend beim Eishockeyderby zwischen den Geretsrieder River Rats und den Tölzer Löwen zu sehen. Sehenswert war in diesem Vorbereitungsspiel auch der Treffer der Hausherren zum 2:7-Endstand in der 46. Minute: Klaus Berger kämpfte sich auf der rechten Seite frei, passte den Puck durch den Gästetorraum, wo Florian Strobl am langen Pfosten freistehend vollendete. Klar freute sich der frühere Junioren-Nationalspieler über das Tor gegen seinen Ex-Verein, für den er immerhin in zwölf Jahren fast 400 Partien in der Oberliga und 150 in der DEL2 bestritten hatte. Mit Sportredakteur Thomas Wenzel sprach der 32-jährige Maschinenbautechniker und verheiratete Vater zweier Söhne über das Derby, Verletzungen und die Aussichten des ESC in der neuen Bayernliga-Saison.

Herr Strobl, sind Sie heute zufrieden mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft?

Teils teils. Im ersten Drittel haben wir wirklich gut mitgehalten, aber im zweiten Abschnitt sind uns einfach zu viele Fehler unterlaufen. Die wurden dann von den Tölzern auch eiskalt bestraft.

Der Sieg für den Favoriten ging aber am Ende in Ordnung, oder?

Ja, natürlich. Aber wir hätten das Resultat enger gestalten können. Zum Beispiel, wenn wir im Schlussdrittel unsere Chancen in Überzahl besser genutzt hätten.

Sie haben 2019 die Löwen verlassen. Kennen Sie noch jemanden aus der aktuellen Mannschaft?

Nur zwei der älteren Spieler, Philipp Schlager und Christoph Fischhaber.

Gibt’s sonst noch Kontakte zu Ihrem Ex-Verein?

Ab und zu mit den Betreuern.

Ihr Abgang aus Bad Tölz ging damals nicht ganz geräuschlos über die Bühne. Haben Sie eigentlich jemals für Ihre Verdienste ein Abschiedsspiel bekommen?

(lächelt) Leider nein. Aber das ist vorbei, das ist kein Thema mehr für mich.

Seit 2019 spielen Sie wieder in Geretsried, wo Sie schon zu Jugendzeiten aktiv waren. Wie gefällt es Ihnen hier?

Es macht mir viel Spaß. Wenn man mal von den vergangenen beiden Jahren absieht. Die Saison 2020/21 wurde ja nach acht Partien wegen der Pandemie abgebrochen. Und in der letzten Spielzeit haben uns die vielen Corona-Infektionen und verletzungsbedingten Ausfälle schwer zu schaffen gemacht.

Sie selbst waren ebenfalls betroffen?

Richtig. Von Corona bin ich zwar verschont geblieben. Aber zuerst habe ich mir einen Muskelbündelriss an der Leiste zugezogen. Das war dann ein Fehler, dass ich zu früh zurück aufs Eis gegangen bin. Aber ich wollte der Mannschaft helfen, weil wir so wenige Leute hatten. Das war nicht förderlich für die Verletzung.

Im Endeffekt sind Sie dann nur auf 27 Partien in der Vor- und Abstiegsrunde gekommen ...

Ja, ich musste dann auch noch mal wegen eines Infekts aussetzen.

Ein Seuchenjahr, muss man feststellen. Gab es deshalb Überlegungen, die Karriere zu beenden?

Nein, die Verletzungen waren nicht der Grund dafür, dass ich mir während der Sommerpause in paar Gedanken gemacht habe. Vielmehr bin ich noch einmal Vater geworden. Und wenn man in Vollzeit arbeitet und zwei kleine Kinder daheim hat, muss man gut überlegen, wie man als Familie das alles organisiert. Letztlich bleibt dann viel an meiner Frau hängen.

Der Familienrat hat also dann zugestimmt, dass Sie weiterhin das Trikot der River Rats tragen?

(lacht) Ja, das kann man so sagen. Dafür bin ich meiner Frau auch dankbar, dass das klappt.

Ein Blick in die nahe Zukunft: Der ESC hat mit Stefan Roth einen neuen, jungen Trainer bekommen ...

Das ist ein guter Mann. Er passt prima hier rein zu uns. Schon das Sommertraining war sehr gut organisiert.

Erstmals war während der Vorbereitung auch ein eigener Athletiktrainer mit von der Partie. War das neu für Sie, und wie fanden Sie das?

Ich kannte diese Art von Athletiktraining schon aus Bad Tölz und von der Nationalmannschaft. Das ist eine gute Sache, wenn man einen Fachmann zur Verfügung hat, der die Mannschaft fit macht und hält. Fitness und Athletik spielen nun mal eine große Rolle für Eishockeyspieler, denn man beugt damit Verletzungen vor.

Wie sieht’s taktisch aus? Der neue Coach hat auch die Blöcke etwas verändert ...

Richtig, es gibt ein etwas anderes Spielsystem. Ich denke, dass die Mannschaft damit gut zurechtkommen wird. Aber wir brauchen wohl noch ein bisschen, bis wir alles verinnerlicht haben.

Wie lautet Ihre Prognose für die neue Bayernliga-Saison?

Der achte Platz, verbunden mit der Teilnahme an der Meisterrunde, wäre natürlich schon unser Ziel. Aber das wird nicht einfach, denn die Konkurrenz ist sehr stark. Wenn man zum Beispiel den TEV Miesbach sieht oder mitbekommt, welche Neuverpflichtungen der EHC Königsbrunn hat.

Und wie wird es für Ihren Ex-Klub, die Tölzer Löwen, in der Oberliga laufen?

Das war natürlich ärgerlich, dass der Verein aus der DEL2 abgestiegen ist. Ich kann es schwer einschätzen, wie stark die Oberliga aufgestellt ist. Aber ich hoffe natürlich, dass die Löwen eine gute Rolle spielen werden.