ESC siegt 5:3 in Erding: „Die Jungs haben sich zerrissen“

Von: Thomas Wenzel

Gefahr vor dem Erdinger Kasten: Ondrej Horvath (re.) und Xaver Hochstraßer (li.) versuchten TSV-Keeper Thomas Hingel zu überwinden, was ihnen in dieser Szene nicht gelang. Am Ende siegten die River Rats jedoch mit 5:3. © Christian Riedel

Im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer Hans Tauber jun. haben die Geretsrieder River Rats am Sonntag in Erding den ersten Dreier geholt.

Erding/Geretsried – Bereits bei der 3:5-Heimniederlage gegen den TEV Miesbach am Freitag war ein Fortschritt zu erkennen, am Sonntagabend machte das Geretsrieder Eishockeyteam dann den Einstand des neuen Trainers Hans Tauber jun. perfekt: Beim TSV Erding feierten die River Rats einen 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)-Erfolg. „Wir haben nahtlos an die Vorstellung vom Freitag angeknüpft“, sagte der 37-Jährige. „Die Jungs haben sich förmlich zerrissen. Alle wollten diesen Sieg.“

Obwohl die Gäste ohne vier Leistungsträger (Morczinietz, Merl, Berger, Heigl) auskommen mussten, gelang ihnen nach zwölf Minuten der Führungstreffer durch Florian Strobl. Das wollten die Hausherren nicht auf sich sitzen lassen und drehten bis zur ersten Pause durch Treffer von Sebastian Busch und Roni Rukarjärvi die Partie.

Der zweite Abschnitt aber gehörte den River Rats. Ondrej Horvath gelang der 2:2-Ausgleich (27.); dann bauten Josef Reiter (32.) in Überzahl und Marek Haloda (37.) den Vorsprung auf 4:2 aus. „Wir haben gut kombiniert, viel Druck gemacht und Erding nur wenig ins Spiel kommen lassen“, so Tauber. Im Schlussdrittel erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck. Wiederum Rukarjärvi brachte den TSV auf 3:4 heran (47.), doch fünf Minuten später traf Xaver Hochstraßer zum 5:3 für den ESC. „Es war ein offener Schlagabtausch, aber wir haben den Dreier verdientermaßen verteidigt“, freute sich der Trainer.

TSV Erding - ESC Geretsried 3:5 (2:1, 0:3, 1:1) - Tore: 0:1 (11:18) Strobl (Horvath, Huber), 1:1 (12:00) Busch (Wallek, Rukajärvi), 2:1 (18:05) Rukajärvi (Waldhausen 5-4), 2:2 (26:06) Horvath (Fuchs), 2:3 (31:05) Reiter (5-4), 2:4 (36:59) Haloda (Reiter), 3:4 (46:53) Rukajärvi (Lorenz), 3:5 (51:05) Hochstraßer. – Strafminuten: TSV 4, ESC 10. – Zuschauer: 600.