ESC-Stürmer Berger: „Offenbar brauchen wir einen Hallo-Wach-Effekt“

Von: Thomas Wenzel

Wieder ist der Puck eine Beute des gegnerischen Torhüters geworden: Die ESC-Stürmer um Klaus Berger (Mi.) hadern seit Wochen mit ihrer Chancenverwertung. Foto: hans lippert © hans lippert

Nicht nur, dass das Geretsrieder Eishockeyteam am Sonntag beim 3:4 gegen den EHC Waldkraiburg die vierte Heimniederlage in Folge einstecken musste – die River Rats verpassten auch die Chance, vorzeitig den Klassenerhalt in der Bayernliga fix zu machen. Dennoch stellte sich Stürmer und Assistenz-Kapitän Klaus Berger (32) den Fragen von Sportredakteur Thomas Wenzel.

Herr Berger, eigentlich wollte ich heute zum gelungenen Klassenerhalt gratulieren. Darauf müssen wir aber wohl noch warten?

Ja, mir wäre es auch lieber gewesen, wir hätten am Sonntag alles klar gemacht. Klar, dass die Stimmung in der Kabine nach dem Match sehr schlecht war. Alle sind frustriert.

Woran lag es denn diesmal?

Eigentlich waren es die selben Punkte wie in den Wochen zuvor. Wir haben den Anfang verschlafen, lagen nach zwei Minuten schon 0:2 zurück. Offenbar brauchen wir immer einen Hallo-Wach-Effekt.

Danach lief es aber besser?

Schon, aber wir müssen halt immer einen unendlichen Aufwand betreiben, um zu Toren zu kommen.

Die dann trotz einer Vielzahl an Chancen auch nicht unbedingt fallen ...

Ja, Wahnsinn. Aber das ist echt schwierig zu erklären.

Wie ist es aus Ihrer Sicht als Stürmer?

Vielleicht fehlt’s an der Konzentration oder an der letzten Konsequenz im Abschluss. Schussglück gehört natürlich auch dazu, und bei den Nachschüssen könnten wir besser sein. Die gegnerischen Torhüter jedenfalls verdienen sich gegen uns ja immer Top-Noten.

Und die Gäste treffen auch ins Schwarze ...

Komisch, im Gegensatz zu uns kommen unsere Gegner immer zu einfachen Toren, können oft im Slot ohne Probleme abschließen.

Und offenbar haben die River Rats jetzt plötzlich eine „Heimspiel-Allergie“?

Das ist offensichtlich – und auch nicht erklärbar. Am Ende des Tages ist es nämlich egal, ob ein Spiel im eigenen oder im fremden Stadion stattfindet. Wir müssen halt vom ersten Bully an konzentriert und engagiert auftreten.

Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft schlecht spielt, sie verkauft sich meist unter Wert ...

Das ist wohl so. Nachdem Hans Tauber das Traineramt übernommen hatte, lief es richtig gut für uns. Da sind wir in einen positiven Trend reingekommen. Wenn’s dann bei allen gut läuft, geht man auch mit einem anderen Selbstbewusstsein aufs Eis oder als Stürmer in Richtung des gegnerischen Tores.

Wie schätzen Sie Ihre eigene Leistung in dieser Saison ein? Sie haben in 34 Partien elf Tore und zehn Vorlagen beigesteuert, dazu auch einmal einen Hattrick ...

Ganz zufrieden bin ich nicht. Ich hatte heuer gute und schlechte Phasen.

Immerhin waren Sie in den meisten Spielen dabei, also wenig verletzt?

Zum Glück. In Peißenberg habe ich mal einen Schläger aufs Kinn bekommen. Und dann gab’s noch eine Verletzung am Ohr.

Im Training, habe ich gehört?

Ja, das war fast schon absurd: Der allerletzte Schuss ist so unglücklich abgefälscht worden, dass mir der Puck voll aufs Ohr geknallt ist. Das Trommelfell war geplatzt, und ich musste genäht werden.

Wie sieht Ihre Prognose für die letzten drei Partien der River Rats gegen Buchloe, in Schweinfurt und in Dorfen aus?

Ich hoffe mal schwer, dass wir im letzten Heimspiel am Freitag gegen Buchloe den Klassenhalt perfekt machen.