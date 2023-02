ESC-Torhüterin Johanna May: „Möchte mich für die WM empfehlen“

Von: Thomas Wenzel

13 Einsätze hat Johanna May (re.) in dieser Bayernliga-Saison schon im Tor der Geretsrieder River Rats absolviert – und dabei mit ihren Leistungen offenbar Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler beeindruckt. © Hans Lippert

Im „Interview der Woche“ spricht Johanna May, Torhüterin der Geretsrieder River Rats, über ihre Nominierung für das Fünf-Nationen-Turnier der Frauen-Nationalmannschaft in Füssen.

Geretsried – Thomas Ranft verkündete bei der Pressekonferenz nach einem Bayernliga-Match der Geretsrieder River Rats die frohe Nachricht aus tiefstem Herzen: „Der Verein ist stolz – und der Präsident auch.“ Gemeint war die Nominierung von Torhüterin Johanna May für das Fünf-Nationen-Turnier, das die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in dieser Woche in Füssen bestreitet. Vier Partien absolviert das Team von Bundestrainer Thomas Schädler gegen Tschechien (8. Februar, 16 Uhr), Finnland (9. Februar, 19.30 Uhr), Schweden (11. Februar, 16.30 Uhr) und die Schweiz (12. Februar, 12 Uhr – jeweils live auf www.deb-online.de). Sportredakteur Thomas Wenzel interviewte die 22-jährige Münsingerin, die als Erzieherin in einem Wolfratshauser Kindergarten arbeitet.

Frau May, herzlichen Glückwunsch zur Einberufung in die Nationalmannschaft. Wie kam der Kontakt zustande?

Danke. Das war wirklich ein wenig überraschend, denn ich hatte in den vergangenen zwei Jahren gar keinen Kontakt zum DEB.

Wie lief es dann ab?

Die Verantwortlichen haben sich einige Videos von unseren Bayernliga-Spielen besorgt und waren auch einmal live hier im Stadion. Offenbar fanden sie meine Leistungen gut. Zuerst hat mich der Torwart-Trainer (Sascha Rogoza, Anm.d.Red.) angerufen und gefragt, ob ich kommen möchte. Später habe ich mit dem Bundestrainer telefoniert.

Johanna May (22), Torhüterin der Geretsrieder River Rats © Archiv

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Sie das Trikot mit dem Bundesadler tragen?

Richtig, ich war seit meinem 15. Lebensjahr bei jeder Weltmeisterschaft dabei, zuletzt 2018 bei der U 18-WM in Russland. In den vergangenen Jahren habe ich dann die Einsätze im Nationalteam zurückgestellt, weil ich mich auf meine Ausbildung zur Erzieherin konzentrieren wollte.

Wie verlief Ihre bisherige Karriere?

Ich habe in der Eishockeyschule hier in Geretsried begonnen, bin dann zu den Knaben des SC Reichersbeuern gewechselt und war anschließend in den verschiedenen Nachwuchsteams des EC Bad Tölz bis rauf zur DNL. 2019 bin ich zurück zu den River Rats gegangen.

Was beim Aufgebot für das Fünf-Nationen-Turnier in Füssen auffällt: Mit Franziska Albl aus Germering und Ihnen gibt es zwei Torhüterinnen, die bei den Männern fangen?

Das ist wohl Zufall. Aber wenn man sich als Frau in einer Männer-Liga behaupten kann, kann man wohl nicht so schlecht sein (lacht).

Hatten Sie auch schon Anfragen aus der Frauen-Bundesliga?

Ja, vor einigen Jahren. Aber ich möchte so lange wie möglich bei den Männern Eishockey spielen.

Was erwartet Sie in Füssen?

Wir trainieren erst einmal zwei Tage lang, dann folgen vier Spiele. Vorab hieß es, jede Torhüterin wird zwei Einsätze bekommen. Ich freue mich jedenfalls sehr und möchte meine beste Leistung zeigen.

Immerhin steht Anfang April die Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada im Terminkalender ...

Richtig, dafür möchte ich mich empfehlen.

Mussten Sie eigentlich für das Turnier Urlaub nehmen oder bekommt man als Nationalspielerin einfach frei?

Nein, ich habe zwei Tage unbezahlten Urlaub eingereicht; die übrige Zeit übernehme ich als Minus-Stunden, die ich reinarbeiten muss. Wenn ich wieder häufiger für den DEB spiele, zum Beispiel bei der WM, komme ich in das Sporthilfe-Programm. Dann würde mein Arbeitgeber einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Zum Abschluss noch eine Quizfrage: Gab es schon einmal eine Geretsrieder Torhüterin, die in der Nationalmannschaft gespielt hat?

(lacht) Oh, da weiß ich nicht so genau Bescheid. Ich habe aber mal gehört, dass es da vor vielen Jahren jemanden gab ...

Das war Alin Fischhaber, die in der großen Zeit der Geretsrieder Moskitos in der Frauen-Bundesliga gefangen hat. 1993 hatte sie ein paar Einsätze für den DEB ...

Danke, den Namen wusste ich nicht.