ESC: Unglückliche Niederlage bei Hans Taubers Einstand

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Geretsrieder River Rats verlieren unter neuem Trainer das Derby gegen Miesbach vor 370 Zuschauern mit 3:5

Geretsried – Stark verbessert hat sich das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitagabend im Derby gegen den TEV Miesbach präsentiert, verlor jedoch nach einem spannenden und umkämpften Match gegen den Titelaspiranten ein wenig unglücklich mit 3:5 (1:0, 2:3, 0:2). Der neue ESC-Trainer Hans Tauber jun., der nach dem Rücktritt von Stefan Roth kurzfristig verpflichtet wurde, zeigte sich zufrieden: „Wir hatten einen Plan und haben diesen gut umgesetzt. Außerdem hat die Mannschaft den Kampf angenommen und nie aufgesteckt.“

Tatsächlich erwischten die River Rats ohne vier Leistungsträger (Morczinietz, Berger, Merl und Heigl) die favorisierten Gäste schon nach drei Minuten eiskalt, als Xaver Hochstraßer zur 1:0-Führung traf. In der Folge ergaben sich gute Chancen auf beiden Seiten, doch die Keeper Johanna May (ESC) und Anian Geratsdorfer (TEV) zeichneten sich mehrfach aus. Im zweiten Drittel erhöhten die Gäste den Druck und es ergab sich ein offener Schlagabtausch. Matthias Bergmann besorgte den 1:1-Ausgleich (27.), Ondrej Horvath brachte die Hausherren in Überzahl wieder in Führung (30.), doch Ales Furch gelang in Unterzahl der 2:2-Ausgleich (30.) für Miesbach. Dann war wieder Geretsried mit Daniel Burschs 3:2 (32.) an der Reihe, ehe Nick Endress zum 3:3 einschoss (34.).

Zu Beginn des Schlussabschnitts hatten die River Rats zwei dicke Möglichkeiten, das Match zu ihren Gunsten zu drehen. Doch ein Penalty von Josef Reiter landete am Pfosten und Luis Huber zögerte alleinstehend zu lange. Am Ende machten die Gäste dann durch Thomas März (46.) und ein Empty-Net-Goal von Ales Furch (57.) ihren Auswärtssieg perfekt. „Wir hatten heute ein bisschen mehr Glück als Geretsried“, räumte TEV-Coach Michael Baindl ein.

Geretsried - Miesbach 3:5 (1:0, 2:3, 0:2) - Tore: 1:0 (2:46) Hochstraßer, 1:1 (26:24) Bergmann (4-4), 2:1 (29:08) Horvath (5-4), 2:2 (29:53) Furch (4-5), 3:2 (31:46) Bursch, 3:3 (39:38) Endress, 3:4 (54:42) März, 3:5 (57:54) Furch (ENG). – Strafminuten: ESC 10, TEV 6 + 5 (März). – Zuschauer. 370.