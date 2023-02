ESC will der Konkurrenz einen Schritt voraus sein

Der Kapitän ist zurück: Im heutigen Heimspiel gegen den ESC Dorfen steht den Geretsrieder River Rats auch Martin Köhler (Mi.) wieder zur Verfügung. © hans lippert

Am heutigen Freitag erwarten die Geretsrieder River den ESC Dorfen zum wichtigen Heimspiel. Nicht mehr dabei ist Backup-Goalie Maximilian Freytag, der zum TSV Peißenberg gewechselt ist.

Geretsried – An den Terminplan im Januar zum Ende der Bayernliga-Vorrunde erinnert sich Hans Tauber jun. nur ungern. „Wir hatten immer eine Partie mehr absolviert als die Konkurrenz und mussten an unseren spielfreien Tagen dann immer darauf warten, was die anderen Klubs machen“, so der Geretsrieder Coach. Eine solche Situation möchte der 37-Jährige in der Abstiegsrunde nicht mehr erleben, weshalb er das Heimspiel am heutigen Freitag gegen den ESC Dorfen (19.30 Uhr) auch gleich zum „wichtigsten Spiel der Saison“ deklariert. Am Sonntag sind die River Rats nämlich spielfrei. „Und wenn wir gegen Dorfen nicht gewinnen, kann es im schlimmsten Fall sein, dass wir bis auf Platz fünf abrutschen. Das möchte ich nicht erleben“, so Tauber. Dass er seine Schützlinge wieder etwas wachrütteln muss, hängt auch mit der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen den ERV Schweinfurt zusammen. „Wir waren zu langsam, nicht präsent, haben zu lange für Aktionen gebraucht“, schildert der Coach das Geschehen. Eine Erklärung für den ersten Ausrutscher nach drei Siegen in Folge hat er nicht: „Seltsam, aber alle waren hoch motiviert nach unserem Sieg am Freitag beim ESV Buchloe.“

Auch gegen Dorfen sollte es an Adrenalin nicht fehlen bei den Geretsriedern. Kassierte man doch am 11. November gegen die Truppe von Franz Steer eine 3:5-Niederlage, „über die wir uns noch wochenlang geärgert haben“. Die heutigen Gäste sind mit Siegen in Schweinfurt (4:3) und Pfaffenhofen (5:3) sowie einer 2:3-Niederlage gegen Buchloe in die Abstiegsrunde gestartet. Außerdem haben sie zu ihren Slowenen Gasper Susanj und Urban Sodja mit dem US-Amerikaner Mikkel Joehnk noch einen optionalen Kontingentspieler verpflichtet. „Wir müssen nach unserer Taktik spielen und Dorfen unser Spiel aufzwingen“, betont Tauber.

Er kann voraussichtlich wieder auf Martin Köhler sowie Jakob Heigl zurückgreifen. Hinter dem Einsatz von Ondrej Horvath, Daniel Bursch, Luis Huber und Daniel Merl stehen Fragezeichen. Nicht mehr zur Verfügung steht Maximilian Freytag: Der Backup-Goalie wurde vom TSV Peißenberg verpflichtet, dessen Stammkeeper Korbinian Sertl längere Zeit ausfällt.