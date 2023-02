ESC: Zu kompliziert gedacht und gespielt

Von: Thomas Wenzel

Schwer taten sich die Geretsrieder River Rats um (blaue Trikots, v.li.) Michael Harrer und Nico Wischnewsky bei der 1:2-Niederlage am Sonntag gegen Schweinfurt. © hans lippert

Beim 1:2 gegen den ERV Schweinfurt haben die Geretsrieder River Rats ihre erste Niederlage in der Abstiegsrunde hinnehmen müssen.

Geretsried – Nach drei Siegen am Stück in der Bayernliga-Abstiegsrunde hat das Geretsrieder Eishockeyteam den ersten Dämpfer hinnehmen müssen: Am Sonntagabend unterlagen die River Rats dem ERV Schweinfurt vor 360 Zuschauern mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). „Wir haben uns das Spiel selbst kaputtgemacht, weil wir zu kompliziert gedacht und gespielt haben“, stellte Hans Tauber jun. fest. Womöglich habe es an dem anstrengenden Match vom Freitag in Buchloe gelegen, sagte der ESC-Trainer, „dass wir im Kopf zu langsam waren“.

Die ohne Martin Köhler, Jakob Heigl, Daniel Merl und Josef Reiter angetretenen Hausherren kamen nur mühsam aus den Startlöchern. Ganz anders die Schweinfurter, die nur mit zwölf Feldspielern angereist waren, aber von Beginn an ihre Chance suchten. Tatsächlich gelang ihnen nach 15 Minuten in Überzahl das 0:1 durch Leonardo Ewald. Geretsried tat sich weiterhin schwer im Spielaufbau, während der starke Torhüter Martin Morczinietz einige Male im Blickpunkt stand.

Im zweiten Drittel lief es phasenweise besser beim ESC, jedoch unterliefen den Geretsriedern etliche unerklärliche Fehlpässe, die den Gegner aufbauten. Nicht unverdient war dann der 1:1-Ausgleich, den Stephan Englbrecht im Powerplay erzielte (36.). Auf die Führung drängten die River Rats zu Beginn des Schlussabschnitts, aber Schweinfurt blieb stets gefährlich. Die „Schlüsselszene des Spiels“, da waren sich beide Trainer einig, war dann ein von Jakub Rezac verursachter Penalty, den ERV-Torjäger Joey Sides zum 1:2 verwandelte (48.). In einer 5-3-Überzahl hatten die Hausherren beste Möglichkeiten auf den erneuten Ausgleich, trafen jedoch nicht ins Schwarze. Und sogar in Unterzahl hatte der ESC durch Dominic Fuchs in der Schlussminute bei einem Break noch eine Riesenchance – die jedoch passend zum gesamten Abend vom Torhüter pariert wurde. Gästetrainer Andreas Kleiders Fazit: „Wir haben heute viele Kleinigkeiten richtig gemacht.“

Geretsried - Schweinfurt 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) - Tore: 0:1 (14:06) Ewald (Hood, Münzberg 5-4), 1:1 (35:29) Englbrecht (May, Fuchs), 1:2 (48:33) Sides (Penalty). – Strafminuten: ESC 16, ERV 14. – Zuschauer: 360.