ESC: Zwei Rückkehrer auf der Außenbahn

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel

Die Stürmer Stefano Rizzo und Maximilian Hüsken gehen in der kommenden Saison wieder für die Geretsrieder River Rats aufs Eis. Außerdem meldet der Verein, dass die Verteidiger Bernhard Jorde und Stephan Englbrecht ihrer Verträge verlängert haben.

Geretsried – Ein Wiedersehen mit zwei ehemaligen Stürmern gibt es kommende Saison für die Geretsrieder Eishockeyfans: Mit Stefano Rizzo und Maximilian Hüsken kehren zwei Angreifer vom TEV Miesbach zurück, wo sie in den vergangenen beiden Jahren beziehungsweise der abgelaufenen Saison um die Meisterschaft mitgespielt haben. Und auch in Sachen Defensive hat der ESC Geretsried zwei erfreuliche Nachrichten: Mit Bernhard Jorde und Stephan Englbrecht werden weiter zwei bewährte Kräfte die Abwehr der River Rats zusammenhalten.

Rizzo hatte seine ersten Schritte auf dem Eis im Heinz-Schneider-Stadion gemacht, schon früh verschlug es ihn zum EC Bad Tölz. Im Herrenbereich folgte 2015 der erste Wechsel zum TEV Miesbach. 2018 kam der heute 27 Jahre alte Außenstürmer erstmals zu den River Rats, ehe er 2021 erneut nach Miesbach ging. Dort wurde er zuletzt zweimal Vizemeister der Bayernliga. Neben der Hoffnung, dass Rizzo ein wenig von diesem „Erfolgs-Gen“ mitbringt, weiß man beim ESC ziemlich genau, welche Stärken den Rückkehrer auszeichnen: „Sowohl im Abschluss, aber auch als Vorlagengeber – im Slot ist Stefano an der Scheibe brandgefährlich“, betont ESC-Sprecher Tom Kinzel. Mit seinen technischen Fähigkeiten sorge der Außenstürmer immer wieder für Überraschungsmomente. Wenn Rizzo seine Leistung konstant die Saison über auf das Eis bringe und von Verletzungen verschont bleibe, „kann er ein sehr wichtiger Faktor in der ESC-Offensive werden“.

+ Weiß, wo das gegnerische Tor steht: Auch Maximilian Hüsken (re.) kehrt nach seiner Station beim TEV Miesbach zurück zum ESC Geretsried. © Hans Lippert

Auch der zweite Neuzugang ist Stürmer, kommt aus Miesbach und kann eine Geretsrieder Vergangenheit aufweisen: Maximilian „Mäx“ Hüsken stand von 2015 bis 2019 und 2021/22 für die River Rats auf dem Eis. Er kam in dieser Zeit auf 135 Spiele, 52 Tore und 58 Vorlagen. Auch in Miesbach lief es nicht schlecht für den 27-Jährigen, der zudem 27 Spiele in der Oberliga für Peiting vorweisen kann. Der 1,72 Meter große Außenstürmer hat eine hervorragende Schlittschuhtechnik. „Mit Hüsken bekommen wir einen zuverlässigen Scorer, der im Angriff für viel Tempo und die dadurch entstehenden Lücken sorgen soll“, betont Tom Kinzel. Durch seinen guten Abschluss aber auch den Blick für seine Mitspieler sei der Angreifer schwer auszurechnen und eine willkommene Verstärkung für die Offensivabteilung.

Peter Holdschik freut sich über die Neuzugänge. „Stefano war unser absoluter Wunschspieler. Umso erfreulicher ist es, dass seine Rückkehr geklappt hat“, betont der 2. Vorsitzende. Rizzo habe alle Voraussetzungen für einen guten Stürmer: „Er bringt in die Offensive jede Menge Erfahrung und Qualität rein.“ Ebenso froh sei er, mit Hüsken einen erfahrenen Stürmer zurückgewonnen zu haben. „Mäx weiß, wo das Tor steht, und hat über Jahre konstant seine Scorerqualitäten unter Beweis gestellt“, betont Holdschik.

+ Stephan Englbrecht sorgt in der Geretsrieder Abwehr für Ordnung. © Archiv

Absolut erfreulich ist nach Angaben des Teammanagers auch die Zusage von Stephan Englbrecht. Ausgebildet wurde der Verteidiger beim EC Bad Tölz. Er blickt ebenfalls auf eine Miesbacher Vergangenheit zurück. Für den TEV spielte er von 2014 bis 2017, ehe der Wechsel zu den River Rats folgte. Hier geht es für Englbrecht nun in die siebte Saison. „Er ist robust im Zweikampf und sorgt im eigenen Drittel gerne mit dem einen oder anderen Check für Ordnung, hat aber auch offensiv immer wieder starke Aktionen“, analysiert ESC-Sprecher Kinzel. Mit Englbrecht hat Trainer Hans Tauber also weiterhin einen vielseitigen und gut ausgebildeten Verteidiger zur Verfügung.

+ Bernhard Jorde: Der Verteidiger geht in seine 13. Saison bei den River Rats © Archiv

Auf ganze 13 Spielzeiten bei den River Rats kann mittlerweile Bernhard Jorde zurückblicken. Das Eigengewächs ist seit der Saison 2010/2011 fester Bestandteil der ersten Mannschaft und eine absolute Identifikationsfigur. Wie auch Englbrecht geht er einem harten Zweikampf nicht aus dem Weg. Außerdem versucht er in schwierigen Phasen eines Spiels, seine Mitspieler auf der Bank mit lautstarken Ansagen wachzurütteln. Auf den Mund gefallen ist der 32-jährige Familienvater nicht, sorgt mit dem einen oder anderen Spruch immer wieder für gute Stimmung im Team, aber auch bei den Zuschauern. „Bernhards Stärken liegen klar im eigenen Drittel“, meint Tom Kinzel. Wobei der Routinier in Überzahlsituationen durchaus auch gerne vor dem gegnerischen Tor „geparkt“ wird, um dort für Unruhe zu sorgen.

Der Kader der River Rats

Torwart: J. May. - Verteidiger: Rezac (CZ), Waizmann, Englbrecht, Jorde. – Stürmer: Wiseman (CAN), Rizzo, Hüsken. – Trainer: Hans Tauber.

Zugänge: Tyler Wiseman (inaktiv), Danyel Waizmann (Tölzer Löwen), Stefano Rizzo (TEV Miesbach), Maximilian Hüsken (TEV Miesbach). – Abgänge: Marek Haloda (unbekannt), Jakob Heigl (TSV Peißenberg), Xaver Hochstraßer (unbekannt), Benedikt May (Karriere beendet)