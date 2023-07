Florian Strobl: Jetzt geht die Familie vor Eishockey

Von: Thomas Wenzel

Ein echter Leader: Die River Rats müssen künftig ohne Florian Strobl auskommen, denn der 33-jährige Stürmer hängt seine Schlittschuhe an den Nagel. © hans lippert

Mit Florian Strobl verlieren die Geretsrieder River Rats einen echten Leader. Der 33-Jährige beendet seine Karriere.

Geretsried – Einen Stürmer wie Florian Strobl hat einfach jeder Eishockeytrainer gerne in seiner Mannschaft: Permanent fleißig auf dem Eis, vorne und hinten aktiv, dabei absolut fehlerfrei sowie gleichermaßen gut für Tore und Vorlagen. Umso härter trifft die Geretsrieder River Rats jetzt die Mitteilung des 33-Jährigen, dass er seine Karriere beendet. „Flo war ein vorbildlicher Sportler, der stets mit Leidenschaft, Einstellung und Moral vorne weg marschiert ist“, betont ESC-Vorsitzender Markus Janka. Mit Strobl verliere der Verein „einen absoluten Leader-Typen, der jedoch immer bescheiden geblieben ist und für den der Erfolg der Mannschaft über alles stand“.

Auch Tom Kinzel ist voll des Lobes über den scheidenden Außenstürmer. „Ein absoluter Vorzeigesportler und Publikumsliebling“, betont der ESC-Pressesprecher. Dass Strobl im Laufe seiner Karriere nur für zwei Vereine auf dem Eis stand, sei ein Ausdruck seiner Heimatverbundenheit und Loyalität. Nach den Anfangsjahren beim TuS Geretsried wechselte der Münsinger 2004 zum EC Bad Tölz, wo er viele Erfolge feierte. Unter anderem gewann er 2010 mit der U20-Nationalmannschaft WM-Gold (D-Gruppe) und wurde 2012 mit den Löwen Oberliga-Meister. Für die Tölzer kam Strobl auf stolze 391 Einsätze in der Oberliga sowie 152 in der DEL2. Nach seiner Rückkehr 2019 zu den River Rats war er 112 Mal in der Bayernliga aktiv und gehörte trotz einige verletzungsbedingter Rückschläge immer zu den Topscorern.

Bereits im Vorjahr hatte Strobl darüber nachgedacht, mehr Zeit seiner Frau und den Kindern zu widmen – jetzt ist sein Entschluss endgültig. „Wir sind ihm dankbar für vier tolle Jahre bei uns und wünschen ihm und seiner Familie nur das Allerbeste“, sagt Markus Janka.