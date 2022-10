Fragwürdige Strafen gegen die River Rats

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Den Führungstreffer für Geretsried erzielte Marek Haloda (re.) in Ulm bereits nach zwei Minuten in Überzahl, doch am Ende verloren die River Rats mit 3:4. © hans lippert

Mit einer 3:4-Niederlage kehrte der ESC Geretsried am Freitag vom Match beim VfE Ulm/Neu-Ulm zurück. Die River Rats fühlten sich im Schlussdrittel vom Referee benachteiligt.

Ulm/Geretsried – Mit leeren Händen musste das Geretsrieder Eishockeyteam am gestrigen Freitagabend die weite Heimfahrt aus Neu-Ulm antreten: Die River Rats verloren bei den Devils vor 404 Zuschauern mit 3:4 (1:2, 2:0, 0:2). „Schade, denn wir waren absolut ebenbürtig“, sagte Trainer Stefan Roth.

Besser als in den vorangegangenen Partien machten es die ohne Benedikt May und Josef Reiter angetretenen Gäste in der Anfangsphase: Schon im ersten Powerplay erzielte Marek Haloda die 1:0-Führung (2.). Postwendend gelang jedoch Martin Podesva der Ausgleich (3.), und der VfE-Torjäger brachte nach 19 Minuten die Hausherren auch mit 2:1 in Front.

Der zweite Abschnitt gehörte klar den River Rats, die durch Ondrej Horvath (22.) zum Ausgleich kamen und durch Michael Harrer (23.) mit 3:2 in Führung gingen. „Allerdings hätten wir da in der einen oder anderen Überzahlsituation noch den vierten Treffer nachlegen müssen“, bedauerte der ESC-Coach. Im Schlussabschnitt waren jedoch wieder die Hausherren am Drücker, die mittlerweile auf zwei Blöcke umgestellt hatten. Bei ihren Toren durch Marius Dörner (50.) und Dominik Synek (58.) zum 4:3-Endstand profitierten sie von zwei Powerplays. Roth: „Unsere Strafen waren fragwürdig, aber wir hätten einfach cleverer agieren müssen.“

Ulm/Neu-Ulm - Geretsried 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) - Tore: 0:1 (1:30) Haloda (Strobl 5-4), 1:1 (2:38) Podesva (Rodriguez), 2:1 (18:22) Podesva (Synek), 2:2 (21:31) Horvath (Bursch), 2:3 (22:10) Harrer (Englbrecht), 3:3 (49:25) Dörner (Tischendorf 5-4), 4:3 (57:22) Synek (Döring 5-4) – Strafminuten: VfE 12, ESC 12 + 5 (M. Hölzl). – Zuschauer: 404.