ESC: Fünf schwache Minuten kosten möglichen Sieg

Von: Thomas Wenzel

Die 1:0-Führung der River Rats bejubelte in dieser Szene Xaver Hochstraßer, doch der ESC Geretsried verlor am Ende gegen Peißenberg mit 3:4. © hans Lippert

Eine 3:4-Niederlage gegen keineswegs überzeugende Peißenberger kassierten die Geretsrieder River Rats im letzten Match der Bayernliga-Vorrunde.

Geretsried – Fünf schwache Minuten haben das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitagabend einen möglichen und durchaus berechtigten Heimsieg gegen den TSV Peißenberg gekostet. So unterlagen die River Rats im letzten Match der Bayernliga-Vorrunde vor 565 Zuschauern den Miners mit 3:4 (2:0, 1:4, 0:0). „Auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, gehen wir erhobenen Hauptes aus diesem Spiel raus“, sagte Trainer Hans Tauber jun. und ergänzte: „So wollen wir in der Abstiegsrunde auftreten.“

Die Hausherren drückten der Partie von Beginn an ihren Stempel auf und verbuchten eine ganze Reihe von Chancen. Von den sonst so offensivstarken Gästen war im ersten Abschnitt nichts zu sehen, so dass der ESC durch Tore von Xaver Hochstraßer (15.) und Martin Köhler (17.) verdientermaßen mit 2:0 in Führung gingen.

Wie verwandelt kehrten die Peißenberger zum zweiten Drittel zurück und wirbelten in den ersten fünf Minuten die Geretsrieder Defensive gehörig durcheinander. Maximilian Malzatzki (22.) und Maximilian Brauer (24.) brachten den TSV auf 2:2 heran; Anastasios Fissekis sorgte dann für die 3:2-Führung der Gäste (25.). Benedikt May schaffte für die ohne Ondrej Horvath, Daniel Bursch, Daniel Merl, Johanna May und Josef Reiter angetretenen Hausherren den 3:3-Ausgleich (28.). Doch kurz vor der zweiten Pause erzielte Dejan Vogl das vierte Peißenberger Tor.

Der Schlussabschnitt war ein einziger Sturmlauf der River Rats, die die Partie unbedingt gewinnen wollten. Martin Köhler und Florian Strobl verpassten jedoch beste Chancen, die übrigen Gelegenheiten machte der gute TSV-Keeper Korbinian Sertl zunichte.

Geretsried - Peißenberg 3:4 (2:0, 1:4, 0:0) - Tore: 1:0 (14:03) Hochstraßer (Fuchs), 2:0 (16:26) Köhler (May, Heigl 5-4), 2:1 (22:00) Malzatzki (Andrä 5-4), 2:2 (23:08) Brauer (Singer), 2:3 (25:07) Fissekis (Schmid), 3:3 (27:35) May (Köhler, Huber), 3:4 (39:22) D. Vogl (B. Mecrones). – Strafminuten: ESC 2, TSV 10. – Zuschauer: 565.